Discutirán aumento del boleto en Concordia: dicen que debería valer $130

Luego del conflicto que se originó por el reclamo de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros y que, la semana pasada, derivó en un paro de 48 horas a nivel nacional, el concejal de Concordia, Gastón Etchepare, comentó que los ediles, mantuvieron una reunión con la Cámara de Transporte para discutir un nuevo aumento.El presidente del bloque de concejales del FdT, expresó que escucharán a los transportistas. No obstante, aclaró “lo que no queremos nosotros es que haya paros. Es algo que nadie quiere. Le cuesta mucho a un trabajador, si no puede trasladarse en transporte público. Tener que ir a trabajar de otra manera, se le complica mucho”.Posteriormente, el concejal se refirió al pedido de aumento en el pasaje. “Si es que se evalúa un aumento, no vamos a aprobar un aumento que sea desmesurado ni tampoco vamos a aprobar un porcentaje que no se pueda sobrellevar”.Por esa razón, “lo vamos a analizar y nos vamos a sentar con los informes técnicos, con la polinómica que nos entrega la dirección que realiza todo este tipo de cosas que es la unidad técnica de la municipalidad”.“Queremos que se garantice el servicio y que tenga el menor costo para el bolsillo del trabajador”, e insistió en que “por supuesto lo que no queremos es que haya paro porque la situación económica está muy complicada”, dijo a“En el día del paro, en Concordia, se vieron perjudicados enormemente los trabajadores que viven en las zonas más alejadas de sus lugares de trabajo y las escuelas prácticamente no tuvieron alumnos”, manifestó el edil.“Por esa razón, queremos que haya un equilibrio entre lo que están solicitando desde las empresas de colectivos y los usuarios”, aclaró Etchepare.Asimismo, el concejal precisó que en la reunión con los transportistas “no hablamos de montos ni de tarifas, pero sí nos comentaron que necesitan inmediatamente rever este tema porque están muy complicados en lo que refiere al combustible y los costos de los repuestos”.“Desde la Cámara de Transporte insisten en que el costo actual es de $69 y que debería costar entre $130 o $140 si no hay un incremento de los subsidios al transporte que reciben actualmente”, concluyó.