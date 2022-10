Ganancias: el mínimo no imponible subirá a $330.000 desde noviembre

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo que el Gobierno elevará desde el 1° de noviembre el piso de Ganancias a $ 330.000.



"La modificación del mínimo no imponible está decidida, lo vamos a subir a partir del 1° de noviembre y va a estar arriba de los 330 mil pesos, para garantizar que lo que ganan los trabajadores no lo pierdan con el impuesto a las ganancias", dijo Massa en declaraciones a Radio Rivadavia.



Por otra parte, anticipó que "esta semana va haber una reunión con las organizaciones sindicales y con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economia para terminar de ordenarlo".



Precios



Asimismo, el ministro se refirió a la inflación y los precios. Sobre la decisión de ir a un acuerdo de precios, aseguró: "los congelamientos por la fuerza no funcionan, sí creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan mas del 65% de lo que consumimos los argentinos".



De ese modo, dijo, se buscará "darle la tranquilidad al consumidor de que pueda controlar, y estamos preparando un tablero de control online con todo el sistema de precios".



En ese sentido, agregó, "me gustaría que en el momento que lo pongamos en marcha sea con un número acordado de compañías, de comercios y en una mesa de acuerdo de trabajo entre los gremios y esas empresas, estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poquito".