Aduana denunció subfacturación por $95 millones en exportaciones de frutas

Una empresa argentina subfacturó 103 exportaciones de peras y manzanas en más de $95 millones, en una operación para la cual apeló a la triangulación financiera para cercenar la liquidación de divisas en el país, informó hoy la Dirección General de Aduanas en un comunicado.



Según el organismo, aunque los permisos de embarque tenían como destino directo Brasil, las operaciones eran facturadas a una S.R.L. uruguaya, que luego le facturaba a la importadora brasileña por un monto mayor.



Así, mientras el total declarado en el país fue US$ 1.296.190,17, el total facturado en el ingreso a Brasil asciende a US$ 1.930.850,54, por lo que la diferencia de US$ 634.660,37 supone una subfacturación de más de 30%.



Los descubrimientos fueron realizados por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP a partir del sistema Indira, una plataforma informática a través de la cual intercambian información las aduanas de Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, indicó el organismo en un comunicado.



En consecuencia, el organismo efectuó la denuncia correspondiente por violación del Art. 954 del Código Aduanero.



La multa que podría caberle a la empresa argentina supera los $475 millones.