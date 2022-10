El “dólar blue” terminó la semana en baja y cerró a $290

El dólar blue bajó hoy un peso y terminó la semana a $290 para la punta vendedora, luego de tres ruedas en ascenso, mientras que los dólares financieros cotizaron dispares, según los principales indicadores del mercado cambiario.

La moneda marginal acumuló un alza de $14 en la semana y la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se ubicó en el 91,2%.

En la bolsa el dólar Contado con Liquidación subió hasta los $330,39 y el spread con el tipo de cambio oficial mayorista superó el 105%.



El MEP o dólar bolsa retrocedió casi dos pesos y llegó a los $296,52, luego de perforar el techo de los $300, valor que no alcanzaba desde el 30 de septiembre y la diferencia con el mayorista oficial llegó al 95,5%.

El Banco Central (BCRA) terminó la rueda con ventas por US$ 68 millones para atender la demanda de divisas en el mercado y en la semana acumuló ventas por US$ 252 millones y en el mes registra un rojo de US$ 296 millones.



El dólar sin los impuestos subió 19 centavos y cotizó a $158,38, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva subió 31 centavos y se ubicó en $261,33, mientras que el dólar turista o tarjeta aumentó 33 centavos y cotiza a $277,17.

El dólar "Qatar" que incluye la nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales avanzó 38 centavos y cotiza a $316,76, y es el más caro del mercado.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, gana 40 centavos y se ubica en $151,70.