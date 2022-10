Georgieva destacó el compromiso del Gobierno para cumplir lo acordado con FMI

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó hoy el compromiso del gobierno argentino de cumplir con el programa acordado con el organismo multilateral. Así lo expresó durante la conferencia de presentación de la Asamblea Anual el FMI y del Banco Mundial que tuvo lugar esta mañana en la ciudad de Washington, en la que subrayó la importancia de que el Gobierno "se tome muy en serio la necesidad de controlar la inflación", algo que, consideró, es "lo que espera el pueblo argentino".



Georgieva ponderó que el ministro de economía argentino "ha tomado muy en serio las responsabilidades" y sostuvo que "un programa tiene que ser exactamente como está", no obstante, lo cual indicó que, "si cambia alguna parte de las condiciones, no seremos inflexibles en contra de los intereses del pueblo de la Argentina".



En tanto, al referirse al ministro Sergio Massa, la titular del FMI remarcó el "evidente" compromiso suyo y de su equipo de cumplir con el programa establecido para refinanciar la deuda contraída en el final del mandato del anterior gobierno, encabezado por Mauricio Macri.



"Hemos podido finalizar con éxito la segunda revisión con mucha atención a la reacción de las medidas de políticas", puntualizó Georgieva en una conferencia de prensa de la que participó Télam.



"Nuestro compromiso es hacia el pueblo argentino y lo que esperan es que su Gobierno realmente tome muy en serio la necesidad de controlar la inflación, de reducirla y ofrecer una plataforma que el crecimiento se acelere, y eso es lo que apoyamos en nuestro programa", sostuvo Georgieva.



En ese sentido, profundizó: "Estamos conscientes de que hay presiones de parte del público que van en dirección contraria a los que más le conviene, respecto de la presión que se aumenten los gastos (públicos) cuando esto contribuye a la inflación y luego no pueden pagar".



Al mismo tiempo, se mostró flexible en un eventual cambio de metas hacia adelante: "Pensamos que un programa tiene que ser exactamente como está. Si cambia alguna parte de las condiciones, no seremos inflexibles en contra de los intereses del pueblo de la Argentina", sostuvo.



En este punto, señaló que el organismo apunta a que "el programa que la Argentina suscribió con el FMI pueda ayudar a anclar la economía y, en el tiempo, darles acceso a los mercados nuevamente".