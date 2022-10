Bahillo presentó a la Mesa de Enlace plan para pequeños y medianos productores

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, presentó a las autoridades de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace el Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores, para agricultores que hayan sembrado hasta 200 hectáreas de soja y/o 100 hectáreas de maíz en la campaña 2021/22.



"Nuestra propuesta es poder trabajar en conjunto para implementarlo en beneficio de los productores", dijo Bahillo durante una reunión desarrollada en la sede de la cartera rural, con la participación los presidentes de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica.



El funcionario invitó a los representantes de las entidades agropecuarias a que "aporten iniciativas destinadas a fortalecer la medida".



El Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el 30 de septiembre y consistirá en financiamiento hacia aquellos agricultores que no hayan participado del Programa de Incremento Exportador (PIE) y hayan comercializado hasta el 85% de su tenencia de maíz y/o soja.



El programa contará con una partida por 42.000 millones de pesos cuyos fondos provienen de la recaudación extra del denominado "dólar soja".



Durante el encuentro se abordó también la situación actual de la ganadería, caracterizada por un mayor peso medio de faena.



"Hoy tenemos el peso medio de faena más alto de los últimos 100 años", resaltó Bahillo al explicar que "durante este mes se llegó a los 237 kg, cinco kilos más que el año pasado".



Tras la reunión, el titular de CRA, Jorge Chemes, detalló que se dio "un intercambio de información técnica entre las partes y están trabajando sobre un sistema de subsidio para maíz y soja y necesitaban intercambiar números para ver a qué producción se puede llegar".



No obstante, desde las entidades se busca que el límite para acceder al Plan de Fortalecimiento supere el hectareaje dispuesto, cuestión que manifestaron a Bahillo.



En este sentido, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, sostuvo que "hay temas en los que hay que confluir, sobre todo, de cuánto alcance tendrá esta iniciativa para los productores chicos, pero también sobre el tambero y las economías regionales".



"Lo que sabemos es que tenemos que seguir insistiendo sobre mejoras a aquellas producciones que no fueron alcanzadas por el dólar soja", remarcó Achetoni.



Además, subrayó que desde la entidad que preside se pidió que la medida "contemple al productor que vendió muy poco durante la vigencia del dólar soja y que no sea excluido, como así también lo respectivo a la tenencia, porque no es lo mismo el 85% de tenencia de un productor chico que de uno grande".



A su turno, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, indicó que el problema de este tipo de medidas recae en las "distorsiones" existentes en los mercados granarios.



"Todo mercado que es intervenido, si después se quiere arreglar algo, se arregla una cosa pero, al mismo tiempo, se descompone otra. En las medidas que puedan favorecer al productor estamos de acuerdo, pero evidentemente es un sistema que tiene el Gobierno, y con todo su derecho, pero las correcciones parciales hacen que algunos tengan beneficios y otros no", explicó.



En este sentido, finalizó: "Nosotros escuchamos, opinamos e intervenimos, pero la potestad la tiene el gobierno".



Por otro lado, los dirigentes agropecuarios indicaron que el Gobierno citó a la cadena del trigo para analizar la situación actual del cultivo en el contexto de una fuerte sequía que genera sucesivos recortes en las estimaciones de producción.



En el encuentro se llevará a cabo hoy en la cartera nacional.



Acompañaron a Bahillo en la reunión el subsecretario de Ganadería, José María Romero; el de Agricultura, Delfo Buchaillot; y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena.