Contra la inflación, De Mendiguren pidió a empresarios "ceder" con los precios

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se hizo eco del lema empresario del 58° Coloquio de IDEA, que comenzó este miércoles en Mar del Plata, y pidió “responsabilidad” para hacer frente a la inflación y que “ceden” parte de la rentabilidad para contener la suba de precios.



“Lo que hay que ceder entre todos es la inflación. Todos pronosticaban una catástrofe económica antes de que asuma Sergio Massa. Contra ese pronóstico apocalíptico, lo que hicieron muchas empresas, como no había forma de saber los precios, porque el que tenía algo lo retenía, porque esperaba la gran devaluación, y el que vendió le metió un sobreprecio enorme para cubrirse. Ninguna de esas tragedias anunciadas sucedió y los precios no volvieron a la medida que tenían que estar”, dijo De Mendiguren ante la prensa.



Ante la consulta de Ámbito sobre que si son los empresarios son los que tienen que ceder rentabilidad frente a la escalada de precios, el funcionario dijo que “en este caso está claro”. En ese sentido, agregó que es necesario “responsabilidad” tanto de las empresas como de la oposición para generar acuerdos.



“Hoy estamos estabilizados. Hay que apostar a esta estabilidad para poder crecer”, señaló. Además, confió en que la inflación no terminará el año en tres dígitos.



Al respecto, De Mendiguren recordó que durante la etapa más dura de la pandemia el Estado salió en ayuda del sector privado con medidas para evitar cierres y despidos. Por lo que consideró que ahora es momento de que los empresarios asuman su parte para ayudar a la gente.



“Si nadie puede ceder ¡olvidémonos!”, exclamó el funcionario. “Si no hay acuerdos nos vamos a perjudicar todos”, remató.



