Diputados aprobó proyecto de fomento de innovación tecnológica

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones a la Ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación productiva, orientado a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.



La iniciativa del Poder Ejecutivo, con dictamen consensuado entre oficialismo y oposición, fue aprobada por 223 votos a favor y tres en contra, estos últimos provenientes de la izquierda.



En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos), dijo que se trata de "un proyecto que se ha trabajado en conjunto para la posibilidad de que el país siga desarrollando la innovación tecnológica".



"Es para poder acortar la brecha que nos separa de los países centrales y desarrollados, que no es por casualidad sino que es porque han hecho en el momento oportuno inversiones de ciencia y tecnología", expresó.



Sobre la iniciativa, precisó: "Se trata de una serie de sustituciones a la legislación vigente, entre otras cuestiones se considera que el límite del 10% contemplado para pago de tributos nacionales, resulta poco, no solo para países desarrollados, sino para otros de Latinoamérica".



En tanto, el presidente de la comisión de Ciencia, Facundo Manes, (UCR) señaló que "la ley de innovación tecnológica es uno de los pilares en la materia, sancionada hace 32 años, y las modificaciones son necesarias y constituyen solo una parte de las reformas que requiere el sistema".



"Se aumenta el monto del crédito fiscal al 50% de la inversión y los beneficios no están destinados a empresas o sectores sino a los proyectos y con una serie de exclusiones, aclaró.



Para Manes, también "es importante que el Ministerio de Ciencia y Tecnología recupera su condición de autoridad de aplicación".



"Celebro el tratamiento de esta propuesta, ya que es un dictamen con amplio consenso, porque las modificaciones son una ejemplo de lo que debería ser una política de Estado", continuó.



Por último, advirtió: "Algunos piensan que la Ciencia se compra cuando uno la necesita, y solo se puede comprar lo que otro país puede vendernos, y nadie vende nada que es clave para su propia capacidad y desarrollo".



Por Evolución Radical, Danya Tavela, anticipó el voto afirmativo al marcar que "esta ley tiene más de 30 años y era necesaria una actualización; era necesario volver a poner en marcha el sistema de incentivos para la evolución tecnológica y la innovación"



Al justificar el voto en contra, Romina del Plá, de la Izquierda, aseveró: "Estamos a favor de la innovación tecnológica en beneficio de las mayorías populares, es por eso que no vamos a acompañar este proyecto que es un subsidio al capital"



Las modificaciones a la ley 23.877 apuntan a "mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador".



A través de esta ley, el Poder Ejecutivo fija anualmente un cupo de créditos fiscales para ser utilizados sólo por las empresas beneficiarias para imputar al pago de impuestos nacionales, en un monto no superior al 50% del total del proyecto, y deben usarse en partes iguales en un plazo de tres años.