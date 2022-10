Tras otra escalada el “dólar blue”, subió ocho pesos y cerró en $288

El dólar blue volvió a aumentar hoy después de las nuevas medidas cambiarias y cerró a $288 en la punta vendedora, mientras que también subieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.El dólar informal inició la rueda escalando hasta los $289, y al cierre avanzó $8, después de subir ayer otros $4, según los valores promedio que se manejaron hoy en el mercado marginal de divisas.La brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista supera el 90% por primera vez en una semana y se ubica en 90,5%.El dólar sin impuestos subió 38 centavos y cotizó a $157,88 según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación, operó estable a $157.El Banco Central (BCRA) terminó su participación en el mercado de cambios con ventas, por tercera rueda consecutiva, por US$ 85 millones para atender la demanda de divisas en el mercado y en el mes acumula un saldo negativo de US$ 168 millones.La cotización del dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva escaló 63 centavos y cerró en torno a los $260,50.El dólar turista o tarjeta, sumándole los impuestos por consumos en el exterior de hasta US$ 300 por mes, aumentó 66 centavos y cotiza a $276,29.El nuevo dólar Qatar, que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales, operó inicialmente en una cotización referencial a $315,76, y se convirtió en el tipo de cambio más caro del mercado.Su implementación será legal luego de publicada la resolución en el Boletín Oficial, que estaría demorada y se publicaría este jueves.El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, avanzó 46 centavos y cerró en $151,15.En la bolsa el dólar Contado con Liquidación, valuado con el Global 2030 subió hasta los $308,62 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en 100,6%.El MEP o dólar bolsa, también, también en referencia al Global 2030, escaló hasta los $290,82 y el el spread con el oficial mayorista alcanzó el 91,6%. Fuente: (NA)