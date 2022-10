Más de 4 millones de usuarios reciben subsidios para la compra de garrafas

La Secretaría de Energía informó que el Programa Hogar, que asegura un costo de referencia de la garrafa para uso familiar y entidades de bien público, alcanzó en septiembre a 4.067.778 de hogares, con una inversión de 6.353 millones de pesos, con el que se subsidió el 80% del costo de 10.554.232 garrafas.



Funcionarios de la cartera nacional durante el último mes estuvieron presentes en siete provincias y en la ciudad de Buenos Aires para asesorar y garantizar el acceso a los programas de inclusión social energética para los que más lo necesitan, para lo cual realizó un total de 94 operativos en los que puso a disposición garrafas al precio de referencia.



La secretaría llevó a cabo los operativos de abastecimientos de garrafas en Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis y Tucumán, durante los cuales se focalizaron en acercar a la comunidad la garrafa de 10 kilos al precio establecido por la Resolución 609/2022, que estableció que a partir del 1 de septiembre el monto del subsidio sea de $602 por garrafa.



Al mismo tiempo, dentro del nuevo proceso de segmentación tarifaria, se brindó asesoramiento acerca de la continuidad de la Tarifa Social para los consumos de gas y electricidad correspondiente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



"El equipo territorial trabaja coordinadamente, de manera eficiente e inteligente, junto a otros organismos estatales a nivel municipal, provincial y nacional, al mismo tiempo que, se trabaja en conjunto con organizaciones barriales/comunitarias, lo que nos permite estar en contacto directo con las necesidades de las personas, según la demanda de las distintas realidades que presentan cada uno de los territorios", destacó Ricardo Ramírez, director nacional de Desarrollo Tecnológico y Relaciones con la Comunidad.



El Programa Hogar es un subsidio directo otorgado por la Secretaría de Energía, que garantiza el derecho y el acceso a la energía a hogares y entidades de bien público de todo el país que no cuentan con conexión a la red de gas natural por redes, al cubrir gran parte del precio de gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafa.



Esta política de inclusión social está destinada para sectores sociales residenciales de bajos recursos y entidades de bien público, como comedores, clubes de barrio, centros de atención infantil y comunitarios, entre otras, que no cuentan con servicio de gas natural o no están conectados a la red de distribución domiciliaria de su localidad.