El precio de la soja recuperó terreno: la tonelada subió 3.000 pesos

El precio de la soja disponible y para fijaciones marcó el martes una suba de $ 3.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario, en $ 50.000 la tonelada, en una jornada en la que no se registraron operaciones en dólares y en la que el maíz cotizó estable.



En el caso del maíz, la oferta por la mercadería disponible se ubicó en US$ 240 la tonelada y con entrega contractual se posicionó en US$ 245, sin cambios respecto al jueves pasado.



En el segmento diferido, la entrega en octubre se pactó en US$ 240 y el segmento noviembre-enero en US$ 255 la tonelada.



En el caso del girasol el precio cerró en US$ 350 la tonelada, mientras que el sorgo cotizó en US$ 215 la tonelada.



En lo que respecta al trigo, no hubo ofrecimientos de parte de los exportadores ni de la industria.