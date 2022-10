Bajaron las ventas de indumentaria y calzado en septiembre

Salir a ver vidrieras es, cada vez más, una actividad que se hace con cierta distancia. Después de ver los valores de la ropa de la nueva temporada, muchos deciden “mirar, pero no tocar”. Y así quedó demostrado en los últimos datos de ventas minoristas: la venta de indumentaria se desplomó un 17% interanual en septiembre.



Esa es la información de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que midió un descenso del 3,5% en septiembre 2022 en las ventas de comercios minoristas. Es el tercer mes consecutivo de descenso.



De todos los rubros que mide CAME, el que más cayó es el de la indumentaria, con un desplome del 17% interanual y del 1,3% en la comparación mensual. “Fue el rubro de mayor retracción en el índice, y es el quinto mes consecutivo en que sus indicadores caen. Además, en septiembre se registra el declive más importante del año”, señala el informe.



“Las tiendas se están manejando con subas de precios interanuales por encima del 100% lo que describe por qué la demanda se retrae tanto”, añade. El aumento interanual de la indumentaria en agosto, según la última medición disponible de INDEC, fue del 109%, muy por arriba de la inflación general, que fue del 78,5% en un año.



En los últimos días, el sector de la indumentaria fue noticia por comprometerse a un congelamiento de valores para unas 60 marcas hasta fin de año.



“Algunos comerciantes mostraron preocupación creciente por una tríada de elementos que se retroalimentan y que explican esta evolución: el aumento de la informalidad, la evolución de la venta online y la suba de precios. Aun así, las expectativas para octubre, noviembre y diciembre son alentadoras, por el Día de la Madre, el Mundial y las fiestas”, suma el informe.



Los valores en las vidrieras de los centros comerciales están cada vez más inalcanzables. Hay zapatillas y abrigos por el valor de un alquiler de un dos ambientes, lo que demuestra la distorsión de precios relativos que hay en el sector.



El Día de la Madre, que se festeja en la Argentina el próximo domingo 16 de octubre, será una ocasión especial de venta para el sector. Sin embargo, la consultora Focus Market registró aumentos de hasta 127% en el rubro. Relevó precios de $5000 para remeras, $9690 para los jeans y $13.772 para un par de sandalias.



Las ventas del sector calzado y marroquinería también cayeron interanualmente a dos dígitos: se retrajeron 10,5% anual y 5,7% en septiembre, según CAME. “La mayoría de los comercios consultados llevaron adelante acciones para levantar la venta: reformas en los locales, incorporación de nuevos segmentos de productos, liquidaciones anticipadas, fueron algunas de las estrategias para despertar el interés de un público poco entusiasmado, aunque la evolución de los precios desanimó al consumidor”, concluye el informe.