El dólar blue inició la semana en alza y cerró en $279

El dólar blue inició la semana en suba y cerró hoy en $279 en la punta vendedora, mientras que las cotizaciones financieras continuaron operando a la baja, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.La moneda paralela aumentó por primera vez después de ocho ruedas y se mantuvo por debajo de los $280, después de superar ese nivel simbólico y retrocedió tras cotizar a $282 en el inicio de la jornada.El alza del blue es la primera después del 27 de septiembre pasado y la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se mantiene debajo del 90%, y se ubicó en el 84,8%.El dólar blue había caído $5 el jueves pasado, su mayor baja diaria en un mes y acumuló un descenso de $11 durante la semana acotada por los feriados.El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 39 millones para atender la demanda en el mercado, tras cerrar la semana pasada, con saldo negativo para sus reservas ya que debió vender alrededor de US$ 58 millones y entre lunes y jueves acumuló un resultado negativo de unos US$ 44 millones.En la bolsa de comercio los dólares financieros cayeron a mínimos de tres semanas tras anotar el jueves pasado su segunda caída semanal consecutiva.El dólar Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, cayó este martes 1,1% a $303,61 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 101,07%.El dólar MEP o bolsa, también valuado con el Global 2030, baja 1,9% a $287,61 y la diferencia con el oficial llega al 90,5%.El dólar sin los impuestos subió hasta los y cotizó a $157,50 según el promedio de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación, escaló 75 centavos y se vendió $156.El ahorro o dólar solidario, más los impuestos aumentó $2 y opera a $259,88, el turista o tarjeta cotizó $275,63.El tipo de cambio oficial en la plaza mayorista, que regula el BCRA, ganó $1,54 a $150,74 para la venta.