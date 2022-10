Prevén nuevos aumentos de combustibles y barajan dos alternativas

Los precios de los combustibles subieron un 52% en lo que va del año. Y los surtidores seguirán teniendo remarcaciones durante este último trimestre. “Puede haber movimientos de acá a fin de año. Estamos en un contexto inflacionario”, justificó la secretaria de Energía, Flavia Royón, en declaraciones radiales.Aunque falta el dato de la inflación de septiembre, la variación en el costo de vida acumulado hasta ahora no baja del 62%. “Los combustibles vienen retrasados con respecto a la inflación”, expresó la funcionaria.“Los precios de los combustibles están desregulados. Igual, se conversa con las operadoras para que no tengan una escalada de precios, ni valores internacionales”, según le dijo Royón al programa "Toma y Daca" (AM 750). Se vio con el desabastecimiento (de gasoil)”, apuntó Royón en relación a las compras de combustibles de autos con matrícula extranjera en estaciones argentinas que se vieron en el invierno.“Todavía es necesario importar algo de combustible”, marcó la funcionaria para explicar que las petroleras suelen buscar un precio que refleje la “paridad de importación”. Es el importe que se paga cuando se compra petróleo extranjero. Y el que suelen observar las compañías para medir sus resultados.También circula, en el sector,. Es una herramienta que el Gobierno ya utilizó en 2021. Entre mayo de 2021 y febrero de 2022, no hubo aumentos de precios, publica el diarioEl barril de petróleo crudo subió tras la invasión rusa a Ucrania, cuando superó los US$ 100. Pero luego descendió hacia una zona de US$ 80, a fines de septiembre. Como respuesta, los principales países productores (reunidos en OPEP +) decidieron restringir la producción, con el objetivo de volver a alcanzar una cotización de US$ 100, algo que está sucediendo.