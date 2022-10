El Presupuesto 2023 prevé un aumento del 71 por ciento en partidas para AUH

La titular de Anses, Fernanda Raverta, remarcó que en el Presupuesto 2023 se prevé un aumento en las partidas del 71 por ciento para la Asignación Universal por Hijo (AUH).En ese sentido, se destinarán 684.360 millones de pesos, que según aclaró Raverta no incluyen los 342.066 millones de pesos del programa Alimentar.La titular de la ANSES también precisó que el proyecto de ley contempla un incremento del "60 por ciento" en lo destinado para la Asignación Familiar, en el marco del debate que se lleva adelante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados."Está previsto en este Presupuesto el aumento del 60 por ciento en la relación al crédito vigente para este año. Decimos ´crédito vigente´ porque es de público conocimiento que no tenemos presupuesto", detalló la funcionaria nacional."Todos los meses estamos mejorando el funcionamiento y rendimiento de nuestro organismo", precisó Raverta.Asimismo, indicó que hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales y moratorias por 3,7 millones, por la prórroga de la ley 26.970 (hasta diciembre de este año) , la cual surgió en 2014, únicamente aplicable a las mujeres.La misma permite regularizar los aportes desde que la persona cumplió los 18 años y hasta diciembre del 2022.Asimismo, Raverta recordó: "Cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas"."Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones", precisó.Además, afirmó: "Volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones".Raverta sostuvo que "instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia" y añadió: "Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II".También, añadió: "Bonos de Salud había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica".Respecto a los bonos a jubilados y pensionados, señaló: "En nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo; el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas"."Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer", aseguró la funcionaria.Señaló que para garantizar esa afluencia diaria "son muchos los millones de ciudadanos que todos los días" asisten y explicó: "Estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales"."Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSES eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados", precisó.Respecto a las respuestas que dio ante las diferentes preguntas de diputados, Raverta cuestionó: "Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7", pero reconoció que "no es suficiente", anquen señaló que "estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. ".De todas maneras, admitió que "no es fácil porque no se arrancó de cero, sino de -19.5"."Por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones", indicó.