La “segmentación está en marcha” y avanzarán en una revisión tarifaria integral

La secretaria de Energía, Flavia Royon, resaltó quey que a partir del 1 de octubre comenzó el retiro parcial del aporte del Estado a los usuarios de altos ingresos y a los que no se inscribieron al registro.También anticipó que paraRoyon se presentó en el marco del informe de su área sobre el proyecto de Presupuesto 2023, en un audiencia a la que asistió junto con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti; y el titular de la empresa Energía Argentina, Agustín Gerez.En el intercambio con los legisladores, Royon afirmó que "la segmentación está operativa a partir del 1 de septiembre y se retiró parcialmente el subsidio al segmento comercial con excepciones a beneficiarios de tarifa social, clubes de barrio y establecimientos de bien público"."A partir del 1 de octubre -completó- se retira el subsidio de forma parcial a quienes solicitaron el subsidio y quedaron calificados como nivel de altos ingresos, como también a quienes no solicitaron el subsidio" a través del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que se mantendrá abierto de manera permanente para altas y bajas.En esta primera etapa de readecuación de los subsidios, la funcionaria recordó queRoyon recordó -ante la pregunta de un legislador- que "el ritmo de actualización tarifaria para el año que viene estará correlacionado con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS)".Sobre el mismo tema, también señaló que en la segmentación no está prevista la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que determina el margen de las empresas distribuidoras, por lo que anticipó que "se trabaja en una revisión tarifaria integral para los próximos 5 años y se trabaja con el ENRE para febrero del año que viene" poder avanzar en la instancia de audiencia pública.En el marco del informe dijo que se trabaja fuertemente "en el Plan Gas para dar previsibilidad a largo plazo" y que "de acuerdo a las estimaciones que se hicieron por la segmentación,En otro tramo de su presentación, Royon dijo ante la comisión de Presupuesto de Diputados que "el sector energético es fundamental" y que "va a ser estratégico en el crecimiento para nuestro país", y que desde su área se está trabajando "en dos proyecto de GLP e Hidrógeno, que pronto serán enviados al Congreso"."El primer objetivo es avanzar con el Gasoducto Néstor Kirchner, a partir del cual aspiramos a exportar nuestro gas", subrayó.Royon dijo que "en la primera etapa permitirá alcanzar los 11 millones de metros cúbicos/día, y por la compresión se proyectan alcanzar los 21 millones; lo que permitirá una sustitución de importaciones por 2.400 millones de dólares".También se refirió a que "hay tres grandes obras hidroeléctricas en ejecución: Kirchner y Cepernic en Santa cruz y una ampliación del 10 por ciento de Yacyretá, con la creación de 17 mil puestos de trabajo".Dijo además que "se contempla la extensión de vida útil de Atucha I por 15 años"."En lo que representa una eficiencia energética, que es una herramienta que genera ahorro, se busca reducir la ineficiencia del consumo, a partir de, por ejemplo, un programa de eficiencia energética en sectores vulnerables", remarcó.Royon detalló que "se está ejecutando un plan de reemplazo de artefactos ineficientes, como heladera, y luminarias en clubes de barrio por led"."El sistema de distribución energía eléctrica necesita una inversión, como resultado de esta falta de inversión durante gestión anterior. Necesitamos sumar capacidad de transporte de energía, con la continuidad a obras de transporte en provincias y municipios", aseveró.En materia de segmentación tarifaria, destacó el "ahorro que se genera a partir del mismo", e insistió con que "el que no solicita el subsidio lo pierde de manera gradual".