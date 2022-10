Ocho mil clubes de barrio seguirán teniendo subsidios para tarifas de luz y gas

El presidente Alberto Fernández destacó este martes el rol de los clubes de barrio para "aprender normas de convivencia" y "formar el espíritu de los argentinos", al presentar el nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para esos establecimientos.



"Los clubes de barrio no son solo divertimento, un pasatiempo. Es un lugar donde se aprenden normas de convivencia. Hay reglas, estatutos que respetar, para jugar. Aprendemos lo permitido y lo prohibido. Y disfrutamos. Los clubes de barrio tienen esa trascendencia social que no se puede dejar de lado, ayudan a formar el espíritu de los argentinos y argentinas", marcó Fernández durante su discurso en el Polideportivo de Villa de Mayo.



Dijo que "el verdadero sentido del club de barrio es la solidaridad" y destacó que se trata de la "responsabilidad social" que "necesitamos para tener un mejor país".



"Estamos preservando los clubes de barrio para que puedan tener lugares los chicos para empezar un deporte", expresó.



Aseguró hoy que es "un acto de justicia" el nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para los clubes de barrio, y señaló que "siempre" estará cerca de quienes más necesitan del Estado.



"Estamos haciendo un acto de justicia al darle a los chicos y lo mayores lo que necesitan. Son momentos gratos que el ejercicio de la presidencia me ofrece, poder estar cerca de ustedes. Como dije siempre: los primeros son los últimos. Siempre voy a estar cerca de los últimos, los que más necesitan del Estado", dijo. Ocho mil clubes de barrio seguirán teniendo tarifas subsidiadas El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy que ocho mil clubes de barrio de todo el país seguirán teniendo tarifas subsidiadas de electricidad y gas.



"Ocho mil clubes a lo largo y ancho del país no van a tener tope en el gasto ni van a formar parte de la segmentación. No van a pagar la tarifa diferenciada, van a pagar la subsidiada en un esfuerzo de casi $1000 millones que pone el Estado para acompañar a los clubes, por decisión del presidente" Alberto Fernández, dijo Massa en un acto realizado con el primer mandatario para hacer este anuncio en el partido de Malvinas Argentinas.



Detalló que "en el link de clubes de barrio van a presentar la personería y la Secretaría de Energía los va a eliminar automáticamente del sistema de segmentación".



"El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) va a controlar que las empresas cumplan, para que no se pasen de vivos y le cobren a los clubes lo que les corresponde", añadió el ministro.



Massa agregó: "Quiero pedirles que cuidemos los recursos, estamos en un mundo en guerra. En Argentina este año tomamos la decisión de pagar un poquito más el gas pero sostener el funcionamiento normal de las casas y las industrias".



También dijo que "el (futuro) gasoducto (Néstor Kirchner) nos va a permitir no tener que importar la mayor parte de la energía que importamos. No queremos que los argentinos paguen de más".



Además, destacó la decisión de que "el esfuerzo que hace el Estado llegue a los que más lo necesitan".



"Acuérdense de que tienen la tarifa social, úsenla, inscríbanse. Cuidemos la luz, cuidemos el gas, el mundo está en guerra y la Argentina necesita la energía para seguir generando trabajo", abundó Massa.