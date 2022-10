La Aduana frenó millonarias importaciones de neumáticos

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

La Aduana frenó “importaciones irregulares” de neumáticos, y entre ellas la de dos empresas que habían obtenido cautelares para ingresar estos productos por "casi US$ 65 millones", según difundió el organismo tributario.



Se trata de las empresas Guerrini Neumáticos S.A y La Rocca Neumáticos S.A., las cuales habían obtenido autorizaciones para importar neumáticos por US$ 24.906.785 y US$ 39.271.950, respectivamente.



Con 30 cautelares presentadas desde 2020, “Guerrini importó neumáticos por US$ 36 millones, lo cual le había permitido ganar una exorbitante porción del mercado”, indicó la Aduana.



Asimismo, “más de un tercio del total correspondían a una posición arancelaria en la que FATE tenía una significativa capacidad productiva”.



La Aduana consideró que las medidas eran indebidas, bajo el argumento de que “por un lado, ponía en duda el peligro de demora que aquellas invocaban y por otro, consideraba desmesurado el volumen que les había sido otorgado: en el caso de una de las firmas, las cautelares obtenidas duplicaban sus máximos históricos de importación”, señaló un comunicado.



De esta manera, el cupo obtenido entre ambas ascendía a casi 65 millones de dólares.



Al respecto, la Aduana precisó que se buscó frenar el uso desmedido de cautelares para resguardar las divisas del país.



“El desistimiento de aquéllas, entonces, implica la extinción y archivo del proceso: en lo sucesivo no podrá promoverse otro por el mismo objeto y causa”, se explicó.



Asimismo, bajo el mismo objetivo de evitar irregularidades respecto de cargamentos de neumáticos, la Aduana impidió en Dock Sud el ingreso de 270 neumáticos usados de Europa que no poseían los certificados correspondientes.



“La operación consistía en un trasbordo a Paraguay con 270 ejemplares de diversas marcas, pero carecía de los certificados necesarios indicando el uso que se les daría en el país de destino”, señaló el organismo, y aseguró que “la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos indicó prohibir su ingreso al territorio argentino”.