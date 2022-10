Los camioneros iniciarán la paritaria 2022 con “importante” reclamo de aumento

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, reclamará hoy en el Ministerio de Trabajo "la inmediata reapertura de la paritaria" con las cámaras y "un importante aumento" salarial, en el inicio de la negociación convencional.



Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, demandará desde las 14 "la inmediata reapertura de la negociación convencional de este año" a partir de "la situación económica por la que atraviesan los trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo", afirmó en un comunicado de prensa.



"Es necesario reabrir de inmediato la paritaria 2022 ante la realidad económica del personal. El sindicato realizará en Trabajo un planteo claro y, en ese sentido, reclamará un aumento salarial importante para no perder poder adquisitivo del ingreso ante el elevado proceso inflacionario", sostuvo el gremialista en el documento.



Moyano también adelantó que la organización sindical exigirá de la misma manera el pago de un bono y un incremento de la totalidad de los adicionales para las ramas del sector.



En declaraciones formuladas la semana anterior, cuando aún no se había alcanzado un acuerdo salarial entre las empresas y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Moyano había advertido que reclamará un incremento de más del 100% y que de no ser otorgado "el gremio armará un lío bárbaro, a tal punto que el conflicto de casi seis meses del personal del neumático será un poroto".