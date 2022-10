Massa anunció medidas para fomentar exportaciones de la Economía de Conocimiento

Beneficios

Apoyo empresario

A días de haber finalizado la vigencia del "dólar soja", el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció beneficios para la industria de la Economía del Conocimiento, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva del sector, incorporar nuevos trabajadores e incrementar las exportaciones. "Aspiramos a que este sector exporte en 2023 u$s10 mil millones y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina", afirmó el titular de Hacienda.Desde la cúpula del Centro Cultural Kirchner y acompañado del secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, el ministro dio cuenta de los cambios culturales, económicos y sociales que atraviesa el mundo luego de la pandemia y destacó la importancia de "la revolución tecnológica y del conocimiento" para generar valor."El mundo nos pone frente a un desafío enorme", dijo, donde conviven "una enorme influencia del conocimiento transformado en tecnología, y la tecnología transformada en los procesos de producción y de decisiones". Siguiendo esa línea, anunció una serie de beneficios para el sector, enfocados en ampliar su capacidad exportadora a través del otorgamiento de beneficios fiscales y cambiarios para aquellos que incrementen su volumen de negocios.En palabras de Sujarchuk, a través de un DNU el Gobierno creará un Régimen de Fomento de las Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento que permitirá a las empresas del sector "que realicen inversiones superiores a los u$s3 millones a estar exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, cuando dicha inversión esté destinada a la generación de nuevos negocios o radicación de nuevas empresas".Además, el secretario señaló que el régimen "prevé beneficios para quienes generen una libre disponibilidad del 30% de las divisas por incrementos de las exportaciones" y resaltó que ambos beneficios son acumulables.Por otro lado, confirmó que avanzarán con un pedido de las empresas del sector, ya que se habilitará a las que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal que otorga el régimen de la promoción a que puedan transferirlo a otra empresa por única vez. Según dijo Sujarchuk, el objetivo es que "este beneficio que ha dado el Estado a través del Congreso lo puedan utilizar todas las empresas".Aquellas empresas que cuenten con los requisitos para acceder al nuevo Régimen, podrán hacerlo hasta el 30 de junio de 2023. Una vez aprobado el proyecto presentado por la compañía, contarán con 24 meses para llevar a cabo las inversiones, período prorrogable por hasta por otros 2 años.Además, el beneficio podrá ser aplicado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, el pago de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados, a la repatriación de divisas de no residentes o a inversiones alcanzadas por el Régimen.A su turno, Massa manifestó que la decisión de impulsar este programa de incentivos y beneficios en la Economía del Conocimiento "tiene un impacto en los números" y puntualizó que el Gobierno aspira "a que este sector exporte en 2023 u$s10 mil millones y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina". Y agregó que uno de los propósitos del programa de incentivos tiene que ver con que la marca de reconocimiento que tiene el país a nivel regional respecto al capital humano "se transforme en algo permanente".Por ese motivo, el intendente de Escobar en uso de licencia señaló que en el Presupuesto 2023 "se aumentó en 200% el bono fiscal" para las empresas del sector y destacó que en el tiempo que lleva Massa como ministro se logró resolver el retraso que había sobre dicho tema.Siguiendo esa línea, el propio ministro explicó que "la idea de multiplicar por tres la cantidad de compañías que accedan a beneficios fiscales (busca) poder multiplicar nuestra capacidad exportadora y de producción de conocimiento". Y con ello, que se puedan pagar mejores sueldos "para que nuestros genios, nuestros talentos, puedan quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional".En ese sentido, Massa enfatizó que el decreto plantea "reconocer que la elegibilidad que hay sobre la Argentina por nuestras universidades, por nuestro esfuerzo presupuestario invirtiendo en ciencia y tecnología, por las empresa públicas y privadas, que juegan un rol importante, y por el enorme esfuerzo de innumerables empresas que dan mucho trabajo, que dan mucho contenido y generan mucha exportación y que no tienen tanta marca. Lo mejor que tiene Argentina para vender al mundo es el talento de los argentinos".Quien también habló en la conferencia de esta tarde fue Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), quien valoró el anuncio y remarcó la evolución del sector en el último tiempo, el cual registró "un crecimiento muy importante".“Hace un año estábamos exportando u$s6200 millones por año. En los últimos 12 meses estamos a un ritmo de u$s7400 millones. Hay un crecimiento importante", dijo y agregó: "Todos acá tenemos el compromiso para crecer. Exportar y dólares son las palabras del momento, pero empleo formal también".Sergio Candelo, Presidente de la Cámara del Software (CESSI), también dijo presente en los anuncios de esta tarde. "Para nosotros estar en este momento es algo que nos pone muy contento", enfatizó."Nuestra industria en 2002 empleaba a 20 mil personas y exportaba u$s20 millones de dólares. Hoy tenemos más de 140 mil empleos y aparte es la industria que más crecimiento tuvo en 2021, con más de 15.000 puestos de trabajo", dijo Candelo.Respecto a las medidas, señaló que lo que marcan "es el apoyo que estamos teniendo durante tantos años, de pensar estratégicamente a este sector ayudando a que crezca. Lo de hoy es un paso más para dar cuenta que el conocimiento puede ser un gran futuro para la Argentina".