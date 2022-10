El “dólar blue” inició el mes en baja y cerró a $ 284

El dólar blue bajó a $284 en la punta compradora, mientras que los tipos de cambio financieros continuaron en suba y la cotización del turista o tarjeta se siguió acercando al paralelo.En un mercado con la ausencia de las operaciones del dólar-soja el blue, llegó a bajar hasta los $282, perdió cuatro pesos y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 91,4%.El BCRA comenzó octubre con compras por US$ 45 millones, en la primera rueda del mes, lejos del promedio diario de la semana anterior en que los agroexportadores vendían los dólares al precio diferencial de US$ 200.La baja del dólar blue se debió a que estuvo presionado por una mayor demanda de pesos, ante el inicio del mes, según los operadores del mercado.La moneda informal bajó en septiembre y acumuló dos meses consecutivos en retroceso, al registrar una merma de $2, después de perder otros $6 en agosto pasado.Los tipos de cambio financieros iniciaron el mes en alza y el Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, avanzó $4,7 hasta los $309,28 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 109,7%.El MEP dólar bolsa, valuado con el mismo título subió hasta los $302,48 y la diferencia con el mayorista oficial alcanzó el 105,3% y viene de aumentar la semana anterior 66 centavos y en septiembre acumuló un alza de $19,40.El dólar sin los impuestos trepó 63 centavos $154,88 para la venta, según el promedio de las pizarras los bancos del sistema financiero y en el Banco Nación el billete minorista ganó $1 a $154,25.El dólar ahorro o solidario, que hoy renovó el cupo para la compra de hasta US$ 200 e incluye ganó $1,55 a 256,06, el turista o tarjeta aumentó $1,65 a $271,58, mientras que el mayorista que es regulado por el Banco Central (BCRA) trepó $1,03 a $148,35.