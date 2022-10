Cupo de US$ 200 ahorro: por qué muchos ya no podrán comprar desde este mes

Con el arranque de octubre se renovó el cupo para la compra de US$ 200 bajo el esquema de dólar ahorro. A las restricciones ya existentes se le suma la prohibición para acceder a este dólar, que hoy cotizaba a $ 255, a quienes se hayan registrado para mantener los subsidios a las tarifas de luz y gas.



Así, el listado de los que no pueden comprar está integrado por los trabajadores informales, los empleados de empresas que recibieron ayuda del Estado para pagar sueldos durante la pandemia (ATP), y los beneficiarios de planes sociales, entre otros.



Quiénes quedan afuera del cupo de US$ 200

-Los que cobraron salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) vigente en 2020;

-Los que no tienen sus ingresos declarados;

-Los que gastaron con tarjeta su cupo de u$s200

-Aquellos que tienen un plan de pago en cuotas por deudas con tarjeta de crédito;

-Los refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios;

-Los compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días

-Cobro de la Prestación por Desempleo

-Cobro de programas sociales

-Cobro de la Asignación Universal por Hijo; Cobro de la Asignación por Embarazo; Cobro de Becas Progresar

-Los que se anotaron en el registro para recibir subsidios a las tarifas de gas y luz.



Certificación negativa

Aquellos que quieran comprar dólar ahorro deberán certificar que están habilitados. La Certificación Negativa de ANSeS es uno de los filtros que permiten saber si uno tiene o no permitido hacer uso del cupo de US$ 200 a valor oficial.



El trámite se realiza en la página oficial del organismo, con los datos del CUIL de cada persona. Si se obtiene la certificación negativa, significa que el usuario puede comprar divisas, ya que no está alcanzado por ninguna de las restricciones.



Subsidios de tarifas y la opción de renunciar



Los que se anotaron en el registro para recibir subsidios y ahora quieren darse de baja para seguir accediendo al dólar ahorro, pueden renunciar a este beneficio.



Para dar de baja al pedido de luz y gas es necesario Ingresar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). En el segundo scroll se encuentran las opciones:



-Completar el formulario y Modificar o eliminar la solicitud.

-Luego ingresar a sección “Modificar o eliminar la solicitud”.

-Después habrá que ingresar el número de gestión y el DNI que se obtuvo cuando se pidió el subsidio.

-Por último, el sistema da la opción de eliminar la inscripción.

