Divisas: Massa lanzará un nuevo sistema de monitoreo de importaciones

Con el tipo de cambio diferencial que se le ofreció al sector sojero se liquidaron u$s8.123 millones. De esta manera, el Banco Central consiguió comprar unos u$s5.000 millones durante septiembre.Como segundo paso, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzará en las próximas horas un nuevo sistema de monitoreo de importaciones por el cual esperan desactivar unas 3.500 cautelares de firmas que buscaban traer mercadería del exterior. También habrá cambios en las licencias automáticas.Según explican en el Palacio de Hacienda, las medidas que se anunciarán en las próximas horas tendrán el foco puesto en “ordenar el comercio exterior”. En ese sentido, detallan que se estaban realizando un sinnúmero de operaciones irregulares: sobrefacturación, manejo indebido de los regímenes de perfeccionamiento industrial y zonas francas, triangulación fraudulenta, uso excesivo de medidas cautelares por parte de firmas que no podían argumentar su “urgencia” para importar, según publica el diarioEn el Gobierno confían en que con el nuevo sistema se caerán más de 3.500 cautelares que habían sido otorgadas por la Justicia. Se trata de importadores que todavía no terminaron el proceso, es decir, aún no utilizaron los dólares para ingresar la mercadería. Al tratarse de otro esquema, en el Palacio de Hacienda explican que quienes quieran utilizar la vía judicial deberán iniciar un nuevo proceso de reclamo.El nuevo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) permitirá saber al importador con anticipación la fecha en que serán liberados los dólares para traer la mercadería. Un reclamo que venían presentando distintas entidades empresarias. “Otorgará más previsibilidad”, explican desde Economía. Al mismo tiempo, esperan que la mayor claridad en la programación ayude a evitar remarcaciones “precautorias” o “especulativas”, según con qué biblioteca se las mire.. Para esto el mayor control no estará puesto solo en las cautelares sino también en el resto de las maniobras que se utilizan para concretar negocios con la brecha cambiaria. Lo dicho, sobrefacturación, manejo indebido de los regímenes de perfeccionamiento industrial y zonas francas, triangulación fraudulenta. Todo estará bajo la lupa con el nuevo sistema.