El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó "la decisión de los productores de invertir aproximadamente unos US$ 20.000 millones" en la campaña gruesa 2022/2023, a pesar de las adversidades que representan la sequía y las consecuencias en los mercados de energía y de alimentos de la guerra entre Rusia y Ucrania.Bahillo disertó en la apertura del acto de lanzamiento de la campaña 2022/2023 de granos gruesos (soja, maíz, sorgo y girasol) que organiza de manera virtual la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.Luego de reseñar los efectos del conflicto bélico en cuanto a la incertidumbre que "perjudica notablemente la calidad de vida y los costos de producción", el funcionario puntualizó que a los productores "les toca la responsabilidad de invertir fuertemente en la siembra y la cosecha gruesa".En ese contexto, Bahillo destacó "la decisión de los productores de invertir", y señaló que esa inversión será para la campaña que se inicia de "aproximadamente unos US$ 20.000 millones"."Los productores van a enterrar entre semillas, fertilizantes, agroquímicos, laboreo, arrendamientos y gastos de cosecha y comercialización una suma importante que no siempre es valorada", remarcó.El secretario indicó que desde el Gobierno se trabaja para "aportar previsibilidad y darle cierta tranquilidad a los productores", y al respecto valoró el Programa de Incremento Exportador, próximo a finalizar "con muy buenos números".Por su parte, el presidente de la entidad anfitriona, José Martins, criticó a la política en general y pidió que "por favor, escuchen a los que conocen del tema"."El sector no necesita subsidios ni prebendas, sino reglas claras y previsibles, sostenibles en el tiempo, y una reducción gradual de la carga impositiva", aseguró.Al respecto, señaló que la entidad, como parte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), viene impulsando "una ley en ese sentido", en referencia a la iniciativa de Desarrollo Agroindustrial, y que, "vaya paradoja, oficialismo y oposición están de acuerdo, pero la ley sigue sin ver la luz".