Escasez de neumáticos: “Hay medidas de cubiertas que ya no se consiguen”

Política Massa aseguró que permitirá importar neumáticos si no se levanta la huelga

A la falta de abastecimiento y producción, se suman las trabas en el mercado para acceder a dólares que demoran la importación insumos y de cubiertas extranjeras.“Dado que vendemos cubiertas importadas, a este problema lo tenemos hace más de un año y el hecho de que hayahace que el importador restrinja la entrada de neumáticos”, analizó ala responsable de Hankook Neumáticos en Paraná, Claudia Pérez. Y agregó: “El problema se agrava dado que las marcas nacionales no están pudiendo abrir las fábricas porque la materia prima también viene de afuera;”., sostuvo la empresaria cuya tienda de neumáticos de calle Rondeau al 300 ofrece cubiertas importadas de origen chino, japonés y coreano., informó la empresaria y, de acuerdo a lo que comentó, los clientes compran con tarjeta en 12, 18 o 24 cuotas. “Y solo compran dos, como no pasaba en muchos años”, lamentó. “Antes a los autos les ponían llantas deportivas, pero hoy no hay nada de eso porque ya no se importa y lo poco que se importa, es muy costoso y no alcanza para comprarlo”, analizó., lamentó., explicó Pérez al destacar que “hay medidas de cubiertas que ya tampoco hay”., fundamentó.En las ciudades fronterizas se da un caso curioso que tiene que ver con la brecha cambiaria y el creciente desabastecimiento de neumáticos. “La mayoría viaja a países limítrofes para comprar sus cubiertas porque acá la carga impositiva es terrorífica yindicó Pérez.Finalmente, y en relación al conflicto sindical que mantienen las fabricantes de neumáticos (Fate, Pirelli y Bridgestone) con el gremio SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, la empresaria lamentó que, “para las empresas fabricantes de neumáticos es más fácil cerrar sus fábricas y trasladarse a Brasil, donde las condiciones son mejores”.