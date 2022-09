Rapipago: la empresa confirmó cuándo se restablecerá el servicio

Rapipago no presta servicio desde el 21 de septiembre en ninguna de sus 10.000 franquicias que posee en todo el país. El hecho fue denunciado por los usuarios y fue la misma empresa quien lo confirmó en sus redes. Tras el inconveniente, se confirmó cuándo se restablecerá el servicio.



"El sistema se está restableciendo desde el viernes. Ya mañana deberia estar todo el pais activo", explicaron fuentes oficiales a Ámbito. En Twitter, miles de personas se quejaron por no poder abonar sus facturas.



"Queremos informar que el servicio de rapipago se viene restableciendo correctamente, frente al inconveniente técnico que sufrió la red la semana pasada el cual produjo la interrupción de servicios y procesos de cobro que habitualmente ofrece la compañía en todo el país. Continuamos trabajando en la resolución del problema y restitución de las operaciones que se verán restablecidas en el día de mañana", agregaron.



La empresa emitió un comunicado en el que confirma el inconveniente técnico que "produjo la interrupción de algunos servicios y procesos de cobro que habitualmente ofrece la compañía en todo el país". Al mismo tiempo, pidieron disculpas a los clientes "estamos trabajando en la pronta resolución del problema y restitución de las operaciones", aseguraron.



Rapipago permite a los usuarios abonar boletas de servicios, cuotas de colegio, planes de ahorro y expensas de barrios cerrados, además de ofrecer servicios como retiro de efectivo con tarjeta de débito o recargas de celulares y tarjeta SUBE.



El hecho generó gran incertidumbre tanto en los usuarios del servicio como los prestadores ya que no podían acceder a una respuesta oficial para conocer los detalles de la situación.