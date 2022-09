Bridgestone cierra "temporalmente" sus operaciones por un conflicto gremial

Foto: Una exigencia del sindicato es el pago de las horas de fin de semana al 200%

La empresa fabricante de neumáticos Bridgestone anunció la decisión de "cerrar temporalmente" sus operaciones en el país a raíz de las "prolongadas negociaciones" con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) dentro de la revisión paritaria 2021/2022.



"Como resultado del conflicto en curso, el 23 de septiembre Bridgestone ha decidido cerrar temporalmente todas las operaciones en Argentina para proteger a cada persona que integra nuestro equipo y garantizar la integridad de nuestra propiedad", remarcó la empresa en un comunicado difundido en la tarde de este sábado.



En esta línea, Bridgestone argumentó que "el bienestar y la seguridad de nuestros empleados son nuestros valores más importantes y, por eso, nos comprometemos a brindar un lugar de trabajo seguro para cada colaborador".



"Si bien todavía no se ha determinado cuándo podremos reanudar las operaciones, lo haremos cuando podamos garantizar la seguridad de todos los colaboradores", aclaró la compañía.



Por último, subrayó que seguirá "trabajando con el compromiso de superar esta situación que, actualmente, pone en riesgo el suministro de neumáticos en el mercado".



La determinación de Bridgestone se inscribe en el extenso conflicto con el sindicato, que demanda un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales.



En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social citó al secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, y a los representantes paritarios del gremio a una reunión para el lunes a las 11, con el objetivo de continuar las negociaciones paritarias correspondientes al período 2021.



En tanto, otra empresa productora de neumáticos, Pirelli, denunció en un comunicado que "el Sutna mantiene bloqueada la planta desde hace varios días, alterando el flujo normal de la fábrica".



"La naturaleza de esta metodología, además de ser ilegal, es profundamente autoritaria y antidemocrática, ya que viola derechos fundamentales como la libertad de circulación y de trabajo", sostuvo la firma.



Por último, Pirelli advirtió que dicho bloqueo "provocará la paralización total de la planta, y las consecuencias lamentables que ello conlleva" para los empleados de la firma.



"Por tal motivo, a partir del momento en que se paralice la producción de neumáticos, la fábrica paralizará totalmente sus actividades productivas, mientras persista el bloqueo no se genera derecho a percibir remuneración", aseveró.



En tanto Fate, en una carta documento firmada por su apoderado, Diego Damián Regini, intimó al Sutna a que “más allá de la responsabilidad que le cabe a la entidad sindical por los daños y perjuicios que tales e ilegales acciones provoquen a la empresa, y de las demás medidas que pudieran corresponder en el marco de los respectivos contratos individuales de trabajo del personal”, le informe con al menos 24 horas de antelación cuándo levantará el paro por tiempo indefinido que inició el viernes 23, de modo de poder “cumplir con exigencias vinculadas con la seguridad del personal e indemnidad de equipos y maquinarias, la convocatoria del personal e integración de los diferentes equipos de trabajo en los respectivos diagramas de turno, el aseguramiento de la provisión de insumos y materia prima y demás acciones necesarias para la reanudación de la actividad productiva”.



Fate dejó en claro que mientras el sindicato no suministre esa información “la empresa deberá asumir que se mantiene la situación de paro por tiempo indefinido”.



Sobre el conflicto, que ya lleva cinco meses



El gremio inició la última semana un paro de actividades por tiempo indeterminado en sus tres plantas, una medida que fue acompañada con un acampe frente a la sede de Callao al 100 de la cartera laboral, donde un grupo de delegados incluso permaneció en uno de los pisos del edificio.



El conflicto ya lleva cinco meses entre reclamos salariales, audiencias, paros y bloqueos, pero llegó a su punto de mayor tensión el miércoles, tras una audiencia celebrada en la sede de la cartera laboral, con la participación del Sutna y la Cámara de la Industria del Neumático, donde las empresas ratificaron una oferta salarial que el gremio considera "insignificante".



El Sutna rechaza el aumento adicional del 16% para mejorar la paritaria 2021/2022, con lo que llegaría a un 66% para ese período. Además, exige el pago del 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana, medida ajena al convenio de trabajo vigente, que establece el sistema de 6x2: los operarios trabajan 6 días corridos y luego tienen 2 francos, en días rotativos. Por jornada trabajada, cobran el 100%, sin importar el día de la semana en que lo hagan, y si suman jornadas adicionales cobran extras al 150% o 200%, según el día que se trate. Por eso las empresas califican de “salvaje” la actitud del sindicato.