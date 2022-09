Sector vitivinícola se opone a proyecto de alcohol cero impulsado en Congreso

El proyecto de ley de alcoholemia cero al volante, en tratamiento en el Congreso nacional, atenta contra la industria, el turismo y la gastronomía, aseguraron desde el sector vitivinícola, que remarcó que la Argentina sería el primer gran país productor de vino en aplicarla.



En un comunicado, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se manifestó "en favor del diálogo y la búsqueda de consensos", y confió en lograr "una reforma superadora" de la actual Ley de Tránsito a nivel nacional que haga foco en "la prevención y la educación".



Ante la posible aprobación de una ley que "sólo baja de 0,5 a 0 el límite de alcohol en sangre permitido para conducir" en todo el país, la entidad consideró que tendría un "fuerte impacto sobre los hábitos culturales de los argentinos, su salud".



"Atenta no solo contra la industria vitivinícola sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas", agregó.



Además, recordó que en 2013 la Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional, en reconocimiento al valor cultural del mismo y su rol en la identidad nacional.



"Sería absurdo que un país grande, vitivinícola por producción y consumo como Argentina, avance con una ley de estas características", afirmó el presidente de Coviar, José Alberto Zuccardi,



El ejecutivo pidió "habilitar nuevos enfoques fuera del reclamo estrictamente sectorial, que vayan más allá del límite de tolerancia cero que en sí mismo no soluciona el problema y aborden integralmente dicha problemática haciendo foco en la prevención y en la educación".



En este sentido, además de considerar la inviabilidad técnica y legal de la tolerancia cero, desde los sectores vitivinícola, turístico y gastronómico aseguran que una Ley de alcoholemia cero al volante "no sería la solución frente al problema creciente de los accidentes de tránsito en la Argentina".



En ese sentido, plantean la necesidad de una "política pública integral y por consenso" acompañada de acciones como controles policiales viales eficientes y constantes; formación de los conductores; campañas de prevención y concientización; generación de leyes que apunten a la prevención; y acciones especialmente dirigidas a los jóvenes, quienes están involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito.



Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo 23,8% de los siniestros viales en los países de la región son provocados por presencia de alcohol en conductores; y, en los lugares en donde rige la Tolerancia Cero, estas cifras no han disminuido.



En tanto, resaltan, de los cinco países del mundo con mejores índices de seguridad vial en función de la menor siniestralidad, en ninguno de ellos hay Tolerancia Cero.



En Dinamarca, Suiza y Países Bajos su límite de alcohol es de 0,5 gramos por litro de sangre; Reino Unido, 0,8 g; y Suecia -el país más avanzado en materia de seguridad vial-, 0,2 g.



Actualmente, el límite de 0,5 vigente en la Argentina es compartido por países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España, Italia, Francia, Alemania y Suiza; mientras que la Tolerancia Cero se aplica en países como Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Egipto, Hungría, Kazajstán, Libia y Senegal.