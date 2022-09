Massa destacó liquidación de exportaciones de soja y pidió lograr mayores ventas

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que se hayan liquidado en lo que va del mes US$6.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias, principalmente ligadas al dólar-soja, y pidió a todos los sectores seguir con el trabajo para ampliar las ventas al exterior.



"Para el Gobierno es una alegría enorme ver el resultado de una política que consolida reservas y asegura la presencia argentina de exportaciones", dijo Massa a través de su cuenta de twiter.



En esa nota, el ministro de Economía hacia referencia al comunicado de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales CIARA-CEC) en el que anunciaba que "el ingreso de divisas desde el 1 de septiembre alcanzó US$ 6.000 millones. Sumando más de 11.5 millones de toneladas vendidas por productores, acopiadores y cooperativas".



Ante esto, el ministro instó: "Sigamos trabajando la semana que viene juntos todo el sector agroindustrial y el Gobierno para alcanzar el mejor resultado posible".



El Gobierno lanzó a principios de mes el "dólar-soja" a $ 200 para alentar la liquidación de US$ 5.000 millones en exportaciones de esa oleagionosa.



El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, confirmó que el “dólar soja” “termina el 30 de septiembre, eso está definido", y remarcó "el saldo positivo" que tuvo este precio diferencial para la olegionosa puesto que "la expectativa era de US$ 5.000 millones y ya se superó ese monto".



Bahillo, en declaraciones a la radio Cadena 3 explicó que mantiene "reuniones diarias con el equipo de Economía", con quienes están "pensando alternativas" porque "la mejora de la competitividad del sector primario y las economías regionales ".