El dólar blue cerró la semana a $288: los financieros volvieron a subir

El dólar paralelo rebotó y cerró la semana en $288 en la punta vendedora, aunque distante de la cotización de los tipos de cambio financieros, que volvieron al alza hasta tocar los valores máximos de los últimos dos meses, por encima de los $300.El dólar blue aumentó este viernes $3 y la brecha con el dólar oficial llegó al 98%.Operadores de la city porteña señalaron que no hay una demanda en el mercado paralelo que sostenga el alza, sino más bien, se registran ventas, a pesar de las múltiples restricciones lanzadas por el Banco Central (BCRA).Pronosticaron que esta situación no durará mucho ya que la diferencia con los dólares financieros es de hasta 10%, por lo que la próxima semana subirá y se acercará al MEP, como se espera que suceda en el mediano plazo.Los tipos de cambio financieros rebotaron con fuerza y el Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, cotizó hasta los $313,17, su valor más alto en los últimos dos meses y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en torno al 112%.El MEP o bolsa, valuado también con el Global 2030, aumentó hasta los 303,19 y el spread con el oficial llega al 106%.El dólar sin impuestos, avanzó 39 centavos a $152,03 para la venta, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación no tuvo variaciones y cerró a $151.El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos aumentó 64 centavos a $250,85, el turista o tarjeta trepó 68 centavos a $266,05 y se siguió acercando al blue que está $18,95 por encima de esa cotización.El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, aumenta 29 centavos a $145,45.