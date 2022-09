Pesos chilenos a dólares: lo que debes saber si quieres invertir o ahorrar

Cambio peso chileno



Ya sea porque ahorras en moneda extranjera o quieres adquirirla para irte de viaje a Estados Unidos u otra parte del mundo, es necesario saber cómo convertir, dónde hacerlo y a cuánto se encuentra la cotización, para no perder dinero en la transacción.Sigue leyendo, en este artículo te contaremos todo lo que debes saber sobre el cambio de USD a CLP y viceversa. También te daremos algunos consejos al respecto.Por definición, este consiste en la cotización de la moneda local respecto a distintas monedas extranjeras. Por ejemplo, el cambio de pesos chilenos a dólares Para realizar esta transacción, es necesario tener a una persona o institución -financiera o banco-, que quiera aceptar ese intercambio. Desde un traspaso de dinero entre una persona u otra, hasta el trading a través de Forex, hay distintas maneras de hacerlo.El cambio de pesos chilenos a dólares puede hacerse en el banco donde seas cliente o, si cuentas con experiencia en el mercado de cambios, a través de Forex.Forex se le llama al mercado en donde confluyen vendedores y compradores () de las monedas de distintos países que cotizan allí. Así, una persona que opera en este mercado puede cambiar dólares a yenes japoneses, dólares australianos, euros, etc. Y viceversa.Estas transacciones se realizan de a pares. El dólar, al ser la moneda de referencia en el mundo, es el que más pares tiene. De esta forma, podemos encontrar el par dólar/euro (USD/EUR), el par dólar/yen (USD/JPY) y el par dólar/francosuizo (USD/CHF), entre otros.Al 20 de agosto de 2022) el cambio de pesos chilenos a dólares era de 951 CLP = 1 USD. Esto quiere decir que para comprar un dólar norteamericano se necesitan 951 pesos chilenos.El peso chileno alcanzó un máximo histórico en cuanto al cambio con el dólar de 1066 pesos chilenos, en julio de 2022. Con su precio actual, se ubica un 11% debajo de esa cotización histórica.Por otro lado, el precio mínimo histórico que tocó el cambio de CLP a USD (si se toma como referencia desde 1993 al 2022) fue de 367 pesos chilenos, alcanzado el 12 de junio de 1995. Esto significa que en ese momento se necesitaban 367 CLP para comprar un dólar.Entre los precios mínimos y máximos hay una brecha de 156%; es decir, una devaluación del peso chileno respecto al dólar. Esto se debe a la fortaleza del dólar en distintos momentos a través de los años y la debilidad del peso chileno, ya sea por crisis políticas o económicas, o una mayor competitividad del tipo de cambio, producto de una política económica monetaria determinada.El intercambiar una moneda por otra no necesariamente puede tener fines de ahorro en una moneda distinta a la de nuestro país o utilizarla para comerciar en el extranjero. También se puede ganar dinero realizando(comprando y vendiendo) pares de monedas, como el USD/CLP.Los brókers digitales son plataformas que brindan esta posibilidad, ya que cuentan con acceso al mercado de Forex a través de instrumentos financieros como losLos CFD son activos que permiten invertir con pequeñas cantidades de dinero y tomar apalancamiento (deuda) para maximizar potencialmente las ganancias. Además, posibilitan operar tanto al alza como a la baja de los activos que elijas. De esta forma podrás invertir en la tendencia que se encuentre la acción, par de monedas, índice, criptomoneda, etc.Además, dichas plataformas también te permiten estar al tanto del cambio deen tiempo real. Así que si te interesa sumergirte en el interesante universo de las inversiones, estas son una gran alternativa.