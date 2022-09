Cammesa obtuvo en nueva subasta precio de gas más bajo que en verano pasado

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) obtuvo hoy 22,3 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) a un precio promedio de US$2,8561 por millón de btu, con una reducción sensible respecto a la última subasta de agosto e incluso por debajo del obtenido durante el último verano.



Este procedimiento que se realiza durante todo el año para cubrir la demanda de Cammesa para las centrales termoeléctricas fue lanzado para el período que va entre el 1 y el 16 de octubre.



En esta oportunidad, se recibieron 17 ofertas de productoras por 22,3 MMm3/d, de las cuales 12 resultaron correspondientes a operaciones en la provincia de Neuquén por un volumen de 12,6 MMm3/d; y el resto se repartió en ofertas provenientes tres de Tierra del Fuego; una de Santa cruz y otra de Chubut.



De ese conjunto de ofertas los precios mínimos y máximos fueron provenientes de la Cuenca Neuquina, a valores de US$ 2,6700 y US$ 3,0012 el MMbtu, con lo cual el precio promedio ponderado (PPP) de la licitación de hoy resultó en US$ 2,8561 el MMbtu.



El precio al compararse con el mismo procedimiento de subasta realizado un mes atrás, refleja la baja de precio estacional y que por entonces para el abastecimiento de la primera quincena de septiembre se ofertaron 21,8 MMm3/d a US$ 4,3884 el MMbtu.



En el reciente invierno, Cammesa llegó a licitar el gas para la centrales eléctricas hasta a US$ 4,4182 en el procedimiento que el Megsa concretó el 7 de junio, siempre por parte de las empresas que participan del Plan Gas.Ar.



Pero en esta oportunidad, el valor promedio no solo fue por cuestiones estacionales mas bajo que en los últimos tres meses, sino que ya lo es incluso por debajo de los ofrecidos en el verano 2022, cuyo menor precio promedio fue de US$ 2,8726, para la subasta del 21 de enero.



El concurso de precios de hoy se realiza previo a la convocatoria que anunció el Gobierno nacional para las próximas semanas para el Plan Gas IV -que será la prórroga de los contratos de las Rondas vigentes desde 2020- y el Plan Gas V, diseñado para abastecer el futuro Gasoducto Néstor Kirchner, por una capacidad de 11MMm3/d.



En ese punto, se destacó el llamado del ministro de Economía, Sergio Massa, a las compañías en el acto de lanzamiento del Plan al pedir que “a lo largo de estas semanas las ofertas estén acordes con las capacidades y posibilidades del gobierno para que los argentinos paguen la energía más barata del mundo, mirando a largo plazo y sin especulación del sector empresario”.



Télam.