El país alcanzó en agosto la mayor producción de gas y petróleo no convencional

La Argentina alcanzó durante agosto la mayor producción de gas y petróleo no convencional de su historia, según informó hoy la Secretaría de Energía, que destacó que la extracción total de petróleo fue la más alta desde noviembre de 2010, con 590 mil barriles diarios.



"Estamos muy felices con estos números que demuestran que con reglas claras y previsibilidad se le puede dar un gran impulso a un sector estratégico para nuestro desarrollo. Tenemos una actividad en permanente crecimiento lo que es especialmente importante en un contexto global donde la energía es central", expresó la secretaria de Energía, Flavia Royon.



En agosto, la producción total de petróleo alcanzó los 590 mil barriles aproximados por día, lo que implicó un crecimiento del 14% respecto del mismo mes de 2021.



La producción de petróleo no convencional fue de 250 mil barriles diarios aproximados, lo que significó un incremento de 52% con respecto a agosto de 2021, informó la secretaría en un comunicado.



Por otro lado, señaló que la producción total de gas llegó a los 141 millones de metros cúbicos aproximados por día, un 5% más a nivel interanual. La producción de gas no convencional alcanzó 80,2 millones de metros cúbicos aproximados por día, es decir, un 18 % superior a la de agosto de 2021.