El dólar blue cerró estable y sin cambios a $287

Luego de operar con gran volatilidad durante la rueda, el dólar blue cerró estable este miércoles 21 de septiembre tras dispararse $10 en la víspera como reacción a la puesta en marcha del nuevo cepo a empresas sojeras.



Tras bajar a $285 en el comienzo de la jornada y subir a $289 promediando la sesión, el dólar paralelo terminó finalmente sin cambios a $287, su máximo en lo que va del mes, según el relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. Así, la brecha con el dólar oficial llegó al 98,1%.



El BCRA dispuso que a partir de este martes los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del "Programa de Incremento Exportador", que implica un tipo de cambio más alto, no podrán acceder al mercado para compra de moneda extranjera ni realizar "operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera", aunque luego aclaró que "no es de aplicación para las personas humanas". Cotización del dólar blue en el año En lo que va del año, el dólar informal avanza $79 después de cerrar el 2021 en los $208.



Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).



Durante agosto, el dólar blue descendió $6 (-2%) tras finalizar julio en los $296. Recordemos que en el séptimo mes del año, el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.



Previamente, había aumentado $31 (+15%) en junio, luego de subir en mayo $6,50 ( 3,2%).



El dólar paralelo aumentó 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de ascender en enero $5 ó 2,4%.