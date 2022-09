Secuestraron un recipiente con semen de toro valuado en alrededor de US$ 500.000

La Aduana informó que "durante un proceso de revisión de rutina”, revisó “un vehículo brasileño conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó recipiente con nitrógeno de los utilizados para el transporte de semen o material vivo".



Durante el procedimiento de inspección, el transportista reveló que el recipiente contenía "alrededor de 200 embriones de toro congelados, que presentan un valor de mercado que oscila entre los 2.000 y 3.000 dólares por unidad", lo que en total superaría los 500.000 dólares.



Dada la novedad se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería y la Aduana dio intervención al Senasa como autoridad de aplicación, para someter a análisis muestras "a fin de determinar con precisión la raza, pedigree y otras características".



En el comunicado, Aduana precisó que durante el año 2019 se importaron embriones de toro congelados por un valor de US$ 10.900.000; post pandemia, en el año 2021, por US$ 15.940.000; y desde el 1/01/2022 al 18/9/2022 por un monto total de US$ 14.700.000.