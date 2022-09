Kiosqueros y Panini se reunieron para acordar distribución de figuritas

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) se reunió este martes con la empresa Panini en la Secretaría de Comercio, para resolver el problema de escasez de figuritas del Mundial Qatar 2022, que causan furor entre los consumidores.



"Fue una reunión muy positiva", señalaron los directivos de la UKRA, destacando "el trabajo articulado entre los kiosqueros, el Estado y la empresa para buscar una solución". Y agregaron: "Todo diálogo es positivo, queremos encontrar soluciones para mejorar el abastecimiento, que los kioscos de todo el país cuenten con el producto y también regularizar los precios a través de los canales oficiales".



Ambos actores del conflicto, los kiosqueros y la compañía, fueron recibidos por Matías Tombolini, "quien puso a disposición los equipos legales y técnicos de la Secretaría para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones entre las partes en torno a la comercialización de figuritas del Mundial", dice el comunicado difundido después del encuentro. Qué hay detrás del problema de las figuritas Al día de hoy es casi imposible conseguir un paquete de estas figuritas en un kiosco de barrio. Pero no así en las cadenas de supermercados, estaciones de servicio y en aplicaciones de delivery. Es que a los kiosqueros les están llegando a 200 pesos pero la empresa prefiere venderlas por otras vías por más del doble de ese precio.



El periodista Mauro Albornoz, explicó que se espera que Argentina sea el país que venda más figuritas y transcribió los dichos de la unión de kiosqueros. “Vendemos de toda la vida y cada 4 años esperemos hacer una diferencia. Más los quioscos de barrio. Las conseguimos por $120 y las vendemos a $150. Ganamos 30 pesos por unidad”, sostienen.



Mientras tanto los compradores siguen con complicaciones para acceder al producto y se quejan con los kioscos por el precio ofrecido. En ese marco, los kiosqueros no descartan la posibilidad de volver a marchar a las puertas de la empresa en el caso hoy no lograr llegar a un acuerdo.



A la reunión que tendrá lugar hoy a las 16 horas en la Secretaría de Comercio, asistirán varias autoridades de la UKRA. Por parte de la empresa, estará presente el vicepresidente de Panini. ¿Cómo se llegó a esta instancia? El pasado 29 de agosto ya se había llevado a cabo una movilización a la sede de la empresa Panini. En ese caso, el reclamo de la unión de kiosqueros apuntaba a que sus locales cuenten con la exclusividad de la venta de figuritas.



Ernesto Acuña, el vicepresidente segundo de la UKRA, advirtió que el conflicto y el sobreprecio que están atravesando las figuritas se evitaría si la venta fuera solo en los kioscos.