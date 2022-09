El dólar blue inició la semana estable y el Central volvió a comprar divisas

El dólar blue inició la semana estable y cerró a $ 277 para la venta, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares y el Banco Central (BCRA) continuó acumulando divisas para las reservas con nuevas compras, según los principales indicadores del mercado cambiario.El dólar paralelo subió 0,36% y cerró el día a $277,00 y la brecha con el oficial asciende al 84,7%.El BCRA compró hoy alrededor de US$ 212 millones y acumula durante septiembre compras por cerca de US$ 2.350 millones, según fuentes del mercado.El saldo comprador de la entidad monetaria en lo que va del mes es el mejor resultado mensual desde abril de 2014, luego de que hoy ingresaron US$ 313 millones a través del "dólar soja".Operadores del mercado señalaron que la estabilidad de la moneda se debe a la expectativa de que ingresen los dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el organismo aprobará las metas del segundo trimestre.La autoridad monetaria venía de sumar unos US$ 2.170 millones y el mercado espera que se lleguen a los 5.000 millones prometidos por los agroexportadores para fin de mes.Según fuentes del BCRA sólo faltaron US$ 296 millones para alcanzar la meta de acumulación de reservas netas comprometida con FMI, por lo que se descuenta la llegada de otro desembolso por alrededor de US$ 4.000 millones antes de fin de mes.Entre los tipos de cambio financieros el dólar Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, avanzó hasta los los $305,68, su cuarta suba consecutiva, y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llegó a superar el 110%.El MEP o dólar bolsa, valuado también con el Global 2030, retrocedió a $294 y el spread con el oficial llega cerca del 104%.El dólar sin los impuestos, aumentó 76 centavos a $150,93 para la venta de acuerdo al promedio de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación sube $1 a $150.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, subió $1,25 a $249,03, mientras que el turista o tarjeta avanzó $1,33 a $264,13 y se sigue acercando al valor del paralelo.El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, trepó centavos este lunes a $144,17.