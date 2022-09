Electricidad: EPRE insiste que usuarios se inscriban para recibir los subsidios

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) dispuso que “por razones de oportunidad, mérito, conveniencia y legalidad” la aplicación de los topes de los subsidios para los consumos de energía eléctrica no se hará en septiembre, como estableció la Nación, sino a partir del 1 de octubre.Al respecto, el asesor legal del EPRE, Pablo J. Franco, destacó a Elonce que “se trata de la primera etapa de la segmentación, donde se dispuso un retiro de manera progresiva”. Y amplió que estos meses son los que menor consumo, ya que los picos más altos se realizan en invierno y verano.En este sentido, destacó que “ahora no se siente tanto el incremento, pero después si se notará, es por ello que todos los que están en posibilidad de acceder al descuento es necesario que se inscriban ya que no es complicado”.“Se inscribieron un 65 por ciento de los usuarios, por eso insistimos en el tema”, explicó al resaltar que quienes son de nivel 2 o 3 es importante que lo hagan”.