Criptomonedas en caída: el bitcoin se ubica en mínimos de tres meses

El BTC cotizaba a un valor aproximado de US$ 18.800, mientras que otras criptomonedas alternativas como ethereum (ETH) acumulaban descensos de hasta el 8,4% y cotizaba debajo de los US$ 1.400 según el portal Coinmarketcap.



Si se consideran a todas las criptomonedas, el valor de mercado en las últimas 24 horas cayó en US$ 70.000 millones hasta los US$ 941.000 millones, lejos del pico de US$ 3 billones que llegó a alcanzar en 2021.



Al igual que lo sucedido en los últimos meses, el desplome de hoy responde al pesimismo que imperaba en las bolsas internacionales debido a la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (FED) continúe con el endurecimiento de su política monetaria.



La FED se reunirá este martes y miércoles para dirimir un nuevo aumento en sus tasas de interés con el objetivo de enfriar la demanda, frente a una inflación que en agosto llegó al 8,3% anual y se desaceleró menos de lo que se esperaba.



Del mismo modo, otros bancos centrales en países como Suiza, Reino Unido, Suecia y Sudáfrica también se preparan para anunciar otras subas de tasas esta semana.



En el caso del bitcoin, que acumula una caída de casi 60% este año, el valor de hoy lo acerca a un mínimo que no registraba desde el 19 de junio, momento en el cual el mercado entró en pánico tras el colapso de Celsius, uno de los mayores prestamistas de activos digitales, según recuerda la agencia de noticias Bloomberg.



Los aumentos de tasas -el mercado presume que la FED hará un tercer incremento consecutivo de 75 puntos porcentuales- encarecen el valor del crédito y reducen la liquidez en la economía, impactando de lleno en el sector cripto.



En el caso del ETH, las caídas de hoy terminaban de borrar todo lo que ganó desde mediados de junio, momento en el cual comenzó a valorizarse a causa del denominado “merge” (fusión, en inglés), una actualización sin precedentes de su plataforma de validación de operaciones.



Dicha actualización –que se calcula que permite una reducción del uso de energía de un 99,95%- terminó de llevarse a cabo el pasado jueves.