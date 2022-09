El nivel de actividad de pymes industriales creció en agosto 1,2% interanual

La producción de las pymes industriales registró en agosto una mejora de 1,2% respecto a similar mes de 2021, informó hoy la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).



Frente a julio pasado, la actividad de las pymes fabriles tuvo una retracción de 0,5%, al tiempo que el acumulado de los ocho primeros meses del corriente año reflejó un incremento de 2,6%.



En este marco, el uso de la capacidad instalada de las pymes se ubicó en 71,1%, 0,4 puntos por debajo de julio pasado, con el nivel más elevado en el rubro Textil e Indumentaria, con el 76,9%.



Por el contrario, por debajo de la media se ubicó Alimentos y Bebidas, con el 68,2%.



En agosto, la mitad de los sectores relevados aumentaron el uso de sus instalaciones en el mes, y la otra mitad lo redujo. En muchos casos la caída no respondió a la menor demanda, sino a faltantes de insumos, señaló CAME.



En lo que respecta al nivel de actividad, la mejor performance en agosto estuvo en dos ramas industriales: “Químicos y Plásticos” y “Papel, cartón, edición e impresión”, ambos con un aumento anual de 9%.



En Alimentos y bebida, por su parte, la producción subió 2,9% anual y 5,3% mensual.



“El mercado interno, a pesar del factor precios, se mantiene firme, pero las empresas exportadoras señalan que están teniendo más problemas para colocar sus productos en el exterior por la menor demanda internacional. Si bien los proveedores fueron normalizando las entregas, las firmas consultadas marcaron que hay faltantes y continúan las subas de importes de los proveedores”, sostuvo la entidad pyme en su informe.



Por último, en Indumentaria y textil se registró una baja del 13% anual y 2,6% mensual, por incrementos en insumos como hilos, estampería, telas, tintas, o látex, entre otros.