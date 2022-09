Se podrán ingresar dólares no declarados para comprar inmuebles e importaciones

Compra de propiedades

Dólares para importaciones

Presupuesto 2023

El Gobierno Nacional envió a la medianoche del viernes el proyecto de Presupuesto 2023, que contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del 2 por ciento, una inflación estimada en el 60 por ciento, y un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.Pero más allá de la relevancia de las proyecciones macro, en la ley de leyes aparecieron en forma sorpresiva dos artículos vinculados al blanqueo de dólares.Dos artículos de la iniciativa incorporan nuevos destinos para los fondos que se blanqueen mediante la Ley N° 27.613 -denominada de Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina- que había sido promulgada el 22 de agosto pasado.En el artículo 71, el Presupuesto establece que los fondos que se declaren (que deberán pagar entre 5 y 20% según establece la norma original) "también podrán destinarse a la adquisición de un inmueble usado". Recordemos que Hasta ahora solo se podía comprar unidades nuevas o en construcción.La compra de propiedades usadas, sin embargo, tendrá limitaciones: tiene que ser destinada a vivienda de quien blanquea y su familia o, "por un plazo no inferior a 10 años", a alquiler con destino exclusivo de casa-habitación (es decir, no comercial).El plazo para blanquear sería de 6 meses y no hay restricciones del blanqueo para quienes ya tengan propiedades a su nombre. Así, un contribuyente podría tener otros inmuebles y comprar un inmueble usado para usar de vivienda y de ese modo encuadrar en el blanqueo.Por otro lado, en el artículo 72, se habilita a usar dólares sin declarar para ingresar al país mercaderías del exterior. Se trata de una iniciativa que Cgera le presentó esta semana al secretario de Comercio exterior, Matías Tombolini.Para ello, se creará el “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina” mediante el cual los residentes en la Argentina podrán blanquear dólares en el país y en el exterior durante un año pero solo para pagar importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos. Los fondos deberán depositarse en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina "en la forma y en los plazos que establezcan la AFIP y el Banco Central", dice la iniciativa.El impuesto que deberán pagar en este caso es similar al que estaba establecido para la Construcción: desde la fecha de entrada en vigencia del Régimen y hasta transcurridos 90 días corridos: 5%; desde el día 90 hasta el 180: 10%; desde el día 180 hasta el año: 20%. Los dólares se valuarán al tipo de cambio comprador del Banco Nación.Con la presentación del proyecto, el Gobierno Nacional cumplió con la ley de Administración Financiera que establece que se deberá presentar todos los 15 de septiembre. El proyecto propone un gasto total de 28.954.031.315.031 para los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023,El proyecto girado por el Gobierno Nacional está firmado por el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Sergio Massa. En los fundamentos, el oficialismo señala que el "presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno"."Avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal", agrega.Señala que "en paralelo, la política pública debe profundizar la política industrial y científico-tecnológica para estimular la inversión privada, generar más y mejor empleo y fortalecer el sector externo, por la vía del aumento de las exportaciones de bienes y servicios". Destaca que "sobre la base del orden fiscal, el aumento de las exportaciones y su valor agregado y el incremento de la tasa de inversión, podremos reducir el flagelo inflacionario que sufre nuestra economía y nuestra población".Anoche, fuentes oficiales señalaron que el proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2% para el próximo año y una inflación del 60%.En lo que respecta a la cotización del dólar, el proyecto de ley, diseñado por el ministro de Economía, Sergio Massa, prevé "mantener actualizado el tipo de cambio" por lo que se espera que hacia diciembre próximo se ubique en $166,50 por dólar y que finalice 2023 en $ 269, con un promedio de $ 219 a lo largo del año, señalaron las fuentes.Precisaron también que la proyección de déficit primario para el próximo año será equivalente al 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para 2022, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno nacional en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado. Esta baja se realizará a partir de una reducción de los subsidios y la eliminación de algunas excepciones impositivas vigentes.Por otra parte, en los fundamentos se informa que "las ministras y los ministros y demás funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional se encuentran a disposición de los señores legisladores y las señoras legisladoras para responder las consultas que se planteen en relación con el Proyecto que se propone".