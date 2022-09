El dólar blue cerró la semana a $277: el Banco Central compró US$ 200 millones

El dólar blue cerró la semana en $277 en la punta vendedora, subieron los tipos de cambio financieros y el banco central volvió a comprar US$ 200 millones, según los principales indicadores del mercado cambiario.El dólar blue opera a $273 para la punta compradora y la brecha con el dólar oficial llegó al 92,7%.El Banco Central (BCRA) compró US$ 200 millones en una jornada en la que el sector del agro ingresó al mercado oficial de cambios más de US$ 368 millones.La autoridad monetaria acumula en septiembre unos US$ 2.150 millones tras la implementación del dólar-soja y superan la mejor marca mensual obtenida en junio de 2021.El sector del agro, bajo el nuevo esquema ingresó dólares por más de US$ 3.550 millones al mercado oficial de cambios.La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, informó que las ventas de soja llegaron a 8.223.417 toneladas, desde que el lunes de la semana pasada entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador.Los tipos de cambio financieros siguen alejándose del valor del dólar paralelo, el contado con liquidación cotizó a $302,64 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 106,3%.El dólar bolsa o MEP cerró en torno a los 293 para la venta, valuado con el con el Global 2030 al igual que el contado con liquidación, avanzó 5,2% a 293,35 y el spread con el oficial llegó hasta el 103%.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos cerró a $247,48, mientras que el turista o tarjeta operó a $262,48 y se sigue acercando al valor del dólar paralelo, mientras que el mayorista, que regula el BCRA, asciende 30 centavos a $143,50.