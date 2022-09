¿Busca referencia de precios en campos? Agroads presentó su efectiva herramienta

AgroAds: la app para comprar campos

Ventajas y desventajas de la compra online

Histórica y culturalmente, existe un preconcepto en torno al campo y su industria que lo ubica en las antípodas del desarrollo tecnológico dado que este, principalmente, “está en la ciudad”. Sin embargo, hace años que el campo –entendiendo a este como sinónimo de la industria agrícola-ganadera– está atravesando una constante evolución tecnológica, ya sea a través de las mejoras de las maquinarias como el desarrollo de insumos con el fin de obtener mejores rendimientos.A su vez, este movimiento viene acompañado por trabajadores cada vez más aggiornados con el uso de distintas tecnologías: hoy las maquinas cuentan con pilotos automáticos, las camionetas son cada vez más sofisticadas, desde un celular se puede controlar un sistema de riego automático o con un drone es posible hacer una revisión más panorámica de los cultivos, por ejemplo.Por eso, y en un mundo donde las compras por internet cada vez generan más adeptos, no resulta extraño que este fenómeno también haya llegado a la industria agrícola-ganadera: hoy los productores tienen la posibilidad de comprar maquinarias, semillas o consultar el Precio de los campos desde una aplicación de celular o a través de una página web.El sitio mercosur.com, por ejemplo, es la primera página web de comercio electrónico destinada para el agro. Los interesados podrán acceder a más de 20.000 productos de las empresas más importantes de la industria, pasando por semillas y fertilizantes a máquinas y repuestos, pudiendo comparar los Precios de maquinarias agrícolas y abonar hasta en 12 cuotas sin interés y, todo esto, desde la comodidad de una pantalla y sin salir de casa.Por su parte, el sitio AgroAds (que también cuenta con una aplicación para teléfonos móviles) agrega a la opción de chequear los artículos antes mencionados, la posibilidad de ver ofertas de campos en distintos puntos del país y observar su variación Este tipo de comercio está en continuo desarrollo y los especialistas aseguran que en los próximos años todas las transacciones de la industria se realizarán de manera electrónica, sin la necesidad que los productores tengan que recorrer cientos o miles de kilómetros para ver una maquinaria o comprar un repuesto.Uno de los aspectos primordiales de este tipo de mercado radica en la confianza y la seguridad y es en lo que más están trabajando los desarrolladores para evitar estafas. Para ello, realizan un control detallado de quiénes pueden publicar para garantizar ciertas condiciones de seguridad en la transacción. Aunque este control existe en todos los productos, el ojo está puesto principalmente en la venta de semillas ya que si no coincide con lo que se le ofreció al productor o está adulterada puede ser motivo de la pérdida de una cosecha y la consecuente pérdida económica.Como se comentó anteriormente, además de maquinarias e insumos, en este constante desarrollo para brindarles más soluciones y facilidades a los productores, la aplicación AgroAds incorporó la opción de consultar y comparar el Precio de los campos de cualquier punto del país a través de la extensión de referencias.“Todo esto se genera automáticamente en base a más de 4.000 campos. Los precios son por hectáreas y toma todos los campos que estén a 50 km a la redonda de una localidad determinada, con el objetivo de consolidar más campos y obtener precios de referencias más precisos”, reconoció el CEO de AgroAds, Robert Rodríguez.A través de la app, es posible establecer un rango de precio y una zona geográfica y, rápidamente, mostrará un listado con todas las opciones disponibles y los datos de contacto del oferente. Esta búsqueda es rápida, sencilla y mucho más efectiva que bucear en cientos de publicaciones que, posiblemente, no se ajustan a los montos que se disponen para hacer la compra o que están alejadas geográficamente de los puntos que son del interés del potencial comprador.Cabe destacar que, actualmente, la app no brinda la opción de realizar la transacción a través de la plataforma, sino que solamente permite a un oferente cargar los datos de su campo y brindar sus contactos para que los potenciales compradores puedan comunicarse con él y realizar la operación “por fuera” de la aplicación.Claro es que este tipo de comercio está en una etapa inicial que, con el correr de los años y sumado a la experiencia de parte de los usuarios, se irá consolidando a través del tiempo al punto que se proyecta que en el futuro todas las transacciones se realicen de manera online.Que la industria del agro se esté sumando poco a poco a este tipo de comercio es una grata noticia para el sector y sus actores, debido a los múltiples beneficios que tiene.Uno de ellos es contar con un mercado mucho más amplio y diverso. Muchas veces, la urgencia de una maquinaria rota en pleno trabajo motiva a una solución rápida y a buscar repuestos en la localidad más cercana, pagando por él lo que sea para poder continuar trabajando. Sin embargo, siendo previsores o en caso de no necesitar el repuesto con suma urgencia, a través de las páginas o aplicaciones especializadas es posible chequear precios, comparar marcas e, incluso, realizar la compra a miles de kilómetros de nuestra ubicación.Igualmente, como comentamos párrafos arriba, no todo es color de rosas y aunque uno de los principales objetivos de los desarrolladores de estas plataformas es la de mejorar las condiciones de seguridad para evitar estafas y brindar un servicio mucho más personalizado, hay personas reticentes a comprar un producto sin la posibilidad de verlo físicamente y, aunque las ventas online están en crecimiento, será una ardua tarea poder reemplazar la experiencia de ir a una tienda a efectivizar la compra.Salvando este punto, claro es que, en un futuro no muy lejano, cada vez serán más las transacciones realizadas a través de una página web o aplicación o, al menos, iniciadas a través de ellas.