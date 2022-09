Analizan modificaciones en el dólar turista: las tres opciones que barajan

Economía El Banco Central acumuló su octava jornada consecutiva engrosando las reservas

La cotización actual del dólar tarjeta tendría las horas contadas. "Estamos trabajando en medidas sobre el turismo en el exterior", indicaron fuentes del equipo económico.. La primera sería, que en principio era del 35%, y hace un mes pasó al 45% para gastos en el exterior.La otra esY la tercera opción, a la que los analistas le ponen más fichas, apunta aEn cualquiera de los tres casos,Desde la óptica del Gobierno, la ventaja del dólar MEP, si bien la operatoria podría ser más engorrosa, es que en ese caso los dólares no salen de las reservas del Banco Central, como ocurre hoy con el dólar tarjeta, sino que se trata de compra venta entre privados.Hasta ahora, una persona que tiene cuenta bancaria puede hacer gastos en el exterior sin tener un solo dólar en su cuenta. La razón es que los consumos fuera del país se pueden facturar en pesos, ya sea al tipo de cambio del día si se paga con tarjeta de débito, o al valor del día del cierre del resumen, si se paga con tarjeta de crédito.Al momento de pagar la tarjeta, el saldo se debita sobre la cuenta en pesos o sobre la cuenta en dólares, a elección del cliente. Y el banco compra los dólares para girar al exterior. Si prospera la "opción MEP", esa operatoria cambiaría se haría a través de la bolsa.Con la brecha cambiaria en alza, lo que venía ocurriendo es que muchos viajeros guardaban dólares billetes en el colchón, tarjeteaban los gastos del viaje, y cuando llegaba el vencimiento iban a vender sus dólares al blue, que hace dos meses llegó a cotizar $ 100 pesos arriba del dólar tarjeta.Ahora, esa brecha entre el blue y el dólar tarjeta está en un piso: $ 276 contra $ 264, apenas 12 pesos.El último dato sobre el dólar tarjeta muestra que en julio se fueron por esta vía US$ 750 millones. Y la cifra podría seguir creciendo con el mundial de Qatar en la mira, señala el diarioSegún datos del Banco Central en los primeros siete meses del año, los pagos de viajes, pasajes y gastos con tarjeta de personas y empresas sumaron US$ 4.116 millones. El monto representa el 65% del gasto en importaciones de combustible en ese período.