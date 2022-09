Criptomonedas: ¿Solana puede convertirse en uno de los rivales de Ethereum?

¿Qué es la criptomoneda Solana?



Solana: una blockchain programable con un gran potencial de escalabilidad

¿En qué se diferencia Solana de Ethereum?

¿Qué tan rápido es Solana?



Monedas soportadas por Solana Blockchain



Esta transformación abre interrogantes en torno al futuro de la red y, principalmente, sobre qué sucederá con los denominados “mineros” de Ethereum, cuyo equipos tradicionales de minado (GPUs) no servirán dentro del nuevo protocolo.El panorama es volátil y la incertidumbre crece. A pesar de que distintos especialistas del sector cripto estiman que se va a producir un “fork” en la red – bifurcación del protocolo, creando una nueva red que mantenga el funcionamiento PoW-, continúa siendo una incógnita cómo esto podría funcionar y los efectos que puede tener dentro de la comunidad.Esta criptomoneda hoy se encuentra número nueve en el ranking de las cripto más utilizadas en el mercado, cuyo precio hoy en día ronda los 37 dólares.Dada las características de la red sobre la cual opera, esta criptomoneda ha logrado instalarse dentro de la industria como uno de los proyectos más robustos, yPara comprender más sobre el potencial de Solana, es necesario entender las características de su blockchain y las ventajas que presenta frente a otros protocolos descentralizados.Su objetivo, planteado en el White paper – nombre que se le otorga a los documentos que brindan datos, información y detalles sobre un proyecto en particular, muy utilizado dentro del ambiente cripto - que publicó ese mismo año,En ese sentido, Solana propuso poner en juego un nuevo mecanismo de validación, tituladoEste protocolo, que funciona en conjunto con el PoS, se plantea como una técnica histórica que permite registrar distintos eventos a lo largo del tiempo, codificando estructuras de información pasadas que facilitan una mayor escalabilidad de la red.Hoy en día Solana es una blockchain de código abierto y licencia libre utilizada para aplicaciones descentralizadas, al igual que lo es la red Ethereum. Como red, se estima que en los próximos años va a estar en condiciones de soportar más de setecientas mil transacciones por segundo, lo que la convierte en una de las blockchain que no requieren permisos especiales con mayor potencial de escalabilidad y rendimiento de la industria. Su costo, a su vez, es comparativamente más bajo al de otras redes, con comisiones de 0,00025 dólares por cada operación.Si bien Ethereum hoy es la segunda blockchain más grande del mundo, por detrás de Bitcoin, las características técnicas de Solana que mencionamos antes le permiten soñar con disputar ese lugar en el futuro. A pesar de que en estos momentos Solana presenta ventajas comparativas en cuanto a la velocidad del procesamiento de las transacciones, su costo y tiempo de implementación, los cambios en Ethereum con “The Merge” y la llegada de Ethereum 2.0 puede modificar estos valores. Incluso uno de los objetivos de la blockchain creada por el programador ruso Vitalik Buterin es mejorar la escalabilidad y la velocidad de funcionamiento de la red.Con respecto a la primera, ya comentamos en que consiste el Proof of Story, una de las mayores innovaciones de Solana, y las ventajas que otorga frente a los otros procesos de validación. Por su parte, Ethereum está migrando hacia el Proof of Stake, lo que garantiza un mayor ahorro de energía en comparación con el protocolo Proof of Work. En cuanto a la integración con otros sistemas, mientras que Ethereum solo permite generar operaciones dentro de su red, tal como lo hace Bitcoin, Solana puede operar en otras redes, no necesariamente solo las suyas.Una de las mayores apuestas de esta red es en torno a la velocidad de sus transacciones, que es, a su vez, una de las debilidades más importantes que tiene Ethereum, su blockchain de competencia.Estos números, ya sumamente significativos dentro de la industria, pueden ser mejorados en el futuro:Hoy existenlos cuales están enfocados en finanzas descentralizadas, Non fugible tokens (NFTs) y juegos sobre blockchain. Con respecto a sus activos digitales, el principal es el ya mencionado SOL, que hoy cuenta con un volumen circulante de más de 300 millones de monedas.El otro token activo de la red es SPL, el cual es un Smart contract -contrato inteligente- que tiene como función facilitar la creación de aplicaciones descentralizadas, más conocidas como Dapps, dentro de la red, además de criptomonedas