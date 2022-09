El dólar blue volvió a bajar y cerró en $275, pero subieron los financieros

El dólar blue volvió a caer hoy, tras dos días de tendencia alcista, y cotizó en la punta vendedora a $275, mientras que los tipos de cambio financieros volvieron a subir, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.El dólar paralelo retrocedió y la brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista desciende al 92%.La compra de dólares por parte del Banco Central (BCRA), que hoy tuvo un saldo neto de US$ 300 millones, provocó un brusco giro respecto de las anteriores semanas en las que se vio obligado a venderlos para contener el tipo de cambio oficial y cubrir altos costos de importación de energía.Los tipos de cambio financieros volvieron a subir y la brecha alcanzó a situarse de nuevo en torno al 100%.El dólar Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, saltó 3,8% y subió $11,49 hasta los $295,18, su cotización más alta en el mes, y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llegó al 106,1%.El dólar MEP, también valuado con el Global 2030, trepó 4,4% y subió $12,03 a $287,48, mientras que el spread con el tipo de cambio oficial llega al 100,8%.El dólar sin los impuestos avanzó 38 centavos a $149,99 después de subir ayer 9 centavos, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero y en el Banco Nación operó sin cambios a $149.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos ganó 63 centavos a $247,48, mientras que el turista o tarjeta avanzó 67 centavos a $262,48 y el mayorista que regula el BCRA, ascendió 31 centavos a $143,19.Las ventas de los agroexportadores liquidaciones aportaron al mercado US$ 451 millones, en una rueda que alcanzó un volumen operado de US$ 758,2 millones en el segmento de contado.El BCRA, revendió unos US$ 252 millones a importadoras y finalizó la operatoria en el mercado de cambios con un saldo a favor de US$ 300 millones.