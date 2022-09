El FMI afirmó que "en los próximos días" estará la segunda revisión del acuerdo

El FMI estimó que "en los próximos días" estará lista la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, un paso necesario para aprobar un nuevo desembolso para el país, de unos US$4.000 millones.Así lo indicó el vocero del organismo, Gerry Rice, en una conferencia de prensa desarrollada de manera virtual desde Washington."Los equipos continúan discutiendo mientras hablamos, eso está ocurriendo virtualmente, con el objetivo de terminar el acuerdo técnico muy pronto, en los próximos días. Todos estamos buscando hacer esto lo antes posible", subrayó el funcionario.Además, indicó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "estuvo en Washington con su equipo y Kristalina Georgieva se reunió con él" y añadió: "Luego, ella resaltó que fue un encuentro muy positivo luego de una semana de conversaciones técnicas, con importantes progresos en áreas clave como la política monetaria, la meta fiscal y otros asuntos importantes. También dijo que hay un socio con el que podemos trabajar luego de muy productivas discusiones".En tanto, consideró que "la idea es concluir en los próximos días las conversaciones virtuales para que se eleve al directorio", pero no dio una fecha exacta de cuándo ocurrirá eso.La Argentina espera el aval del directorio del Fondo Monetario sobre la segunda revisión del acuerdo firmado en marzo de este año, que permitió refinanciar US$ 44.000 millones otorgados por el organismo crediticio en 2018.Con el visto bueno, el país podrá percibir un nuevo desembolso, que le permitirá abonar una parte de esa deuda y garantizar la cartera de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Por otra parte, Rice vaticinó que el año próximo "será más duro que 2022", ya que habrá más países que caerán en recesión.En este marco, Georgieva aseguró estar "impresionada" por el equipo armado por Massa, pero advirtió que la Argentina afronta problemas "muy significativos", incluida una "inflación devastadora" para la gente pobre.Tras el encuentro con el jefe del Palacio de Hacienda en Washington, la número uno del FMI consideró que el armado del equipo económico de Massa constituye una "buena señal de que estamos en contacto con todo el Gobierno para implementar el programa" acordado.Georgieva destacó además que existe un "compromiso muy fuerte de Argentina con el programa, en reconocimiento de que el programa es un ancla para la economía argentina. No tienen el lujo de otros anclajes". Fuente: (NA)