Bahillo: "De los desafíos de nuestro país se sale con más y mejor producción"

"De los desafíos que tiene en nuestro país se sale con más y con mejor producción. No hay economía en el mundo que haya estado en la situación en la que está la nuestra y que la haya superado yendo a menos", dijo Bahillo durante el lanzamiento del Congreso Internacional de Maíz que se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre en el Centro de Convenciones de Córdoba.



En esta línea, Bahillo destacó la importancia de "ir por más y para eso tenemos todas las condiciones para lograrlo, porque tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta, tenemos productores de punta con altísima tecnología que son muy eficientes con sistemas amigables con el ambiente".



"Nuestra responsabilidad producir más impactando menos y es responsabilidad de todos en el Estado generar las políticas para esto", sostuvo.



Según destacó Bahillo, Argentina produjo en la campaña 2021/22, unas 59 millones de toneladas sobre una superficie de 8,7 millones de hectáreas.



De ese total, el 66% del volumen producido fue exportado como grano.



"Nosotros tenemos que apostar y es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos generar las condiciones las políticas y la previsibilidad para que cada vez produzcamos más y eso no necesariamente significa más superficies sembrada, pero sí que podemos generar la tecnología y el conocimiento para tener mayor volumen producido", dijo el secretario nacional.



También sostuvo la importancia de generar "políticas para transformar más ese maíz no sólo en proteína animal, sino en todos los derivados, en energía, combustible y todos los derivados".



"Tenemos que solucionar los problemas pendientes que todavía tenemos y que nos duelen y la manera de hacerlo es produciendo más, generando mayor al valor agregado, nivel de actividad económica e inclusión laboral", concluyó.



También estuvo presente en la presentación del congreso el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso.