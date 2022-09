Estacioneros de 17 provincias estarán en Paraná: los temas que debatirán

Se trata de la reunión mensual de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA) que en esta oportunidad se realizará en la capital de Entre Ríos.

La, dio la bienvenida a los estacioneros de todo el país que están llegando para el cónclave., manifestó aque participarán en este encuentro representantes de 17 provincias. Abordarán “la falta de combustibles, hoy hay cupo de combustible, eso después se transmite a la ciudadanía y eso termina en un faltante de combustible o como normalmente se denomina, desabastecimiento. Principalmente fue de diésel, que Argentina importa un 20 %, las compañías no lo estaban importando las compañías petroleras y eso se veía reflejado en el faltante de las estaciones de servicio. Esto nos tiene preocupados y es lo que vamos a debatir este jueves”, dijo.Apuntó que el martes de las emana próxima tendrán una reunión con la nueva secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rolón. “Le vamos a llevar nuestra inquietud, a esta situación de desabastecimiento la habíamos previsto y sucedió. Entramos entrando en una situación similar, no queremos que vuelva a ocurrir”, destacó Bornoroni., expresó a: “Esto de los cupos viene acompañado en una caída de la rentabilidad que venimos teniendo ante el congelamiento de los precios. Esto hizo que quedáramos desfasados entre lo que es la inflación y el precio de los combustibles. No hay que olvidarse que nosotros no somos formadores de precios, al precio lo ponen las petroleras. Nuestra comisión sale del precio de venta. Eso ha mermado nuestra relación de ingresos y gastos. Esto hace que muchas estaciones de servicio, en el caso de Entre Ríos, estén pasando momentos de zozobra, hay muchas empresas pymes, familiares, de dos o tres generaciones que vienen con estas explotaciones que están echando mano a recursos de capital de trabajo porque lo que están produciendo no les alcanza para cubrir los gastos normales de cualquier estación”.