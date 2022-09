En una semana el Banco Central sumó más de us$ 1.100 millones en reservas

La autoridad monetaria empezó así a revertir las fuertes pérdidas de reservas sufridas entre julio y agosto último.



Las reservas crecieron de US$ 36.641 millones, a principios de septiembre, a US$ 37.757 millones, según el cierre de este martes.



El dato es clave para dar pelea a un mercado cambiario que busca depreciar el peso, ya que considera que el dólar quedó muy retrasado respecto de la alta inflación del año.



El dato del costo de vida se conocerá este miércoles y se espera que en agosto haya superado el 6 por ciento.



El BCRA volvió a sacar provecho del dólar soja para extender la racha compradora de reservas, a la vez que estuvo muy activo para retirar del mercado los pesos emitidos como contracara de este esquema, al captar otros $653.700 millones en Letras de Liquidez (Leliq), cuando este martes vencían solo $327.500 millones.



De esta forma, el Central absorbió otros $251.000 millones y lleva esterilizado incluso más de lo impreso con este objetivo, uno de los objetivos del ministro de Economía, Sergio Massa.



La entidad se alzó este martes con unos US$ 180 millones (el 61,5% de los US$ 293,5 millones que aportó en el día el tipo de cambio diferencial), con lo que acumula un total recomprado de US$ 1.375 millones en septiembre, aunque a un costo promedio 41,8% mayor al que venía pagando -cuando lograba comprar algo- hasta antes de la puesta en marcha del sistema.



Los commodities agrícolas volvieron a operar mayoritariamente en alza en el mundo, pese a la revalorización que se anotaba el dólar estadounidense ante la expectativa de que la Reserva Federal pudiera llegar a prolongar el ciclo alcista de las tasas de interés que tenía previsto.



Es que, si bien bajó, la inflación en los Estados Unidos marcó 8,3% en los últimos doce meses, un nivel superior al esperado por los mercados.



En el mercado argentino especulan con que el BCRA subirá la tasa de interés para dejarla por primera vez por encima de la inflación.



En el mercado consideran que Massa logró enderezar el rumbo económico y evitar una devaluación desordenada, pero consideran que deberá ajustar distintas variables para normalizar la economía, en línea con lo solicitado por el Tesoro de los Estados Unidos y el FMI.



NA